Otthon Start hitel: így úszható meg a 10 százalékos önerő

Szerdán lezárult az Otthon Start program társadalmi vitája. A beérkezett javaslatok alapján a kormány véglegesítette a kedvezményes otthonteremtési hitel feltételeit. A jogosultak 50 millió forint kölcsönt vehetnek fel legfeljebb 25 éves futamidőre, fix 3 százalékos kamattal. A hitel igényléséhez nem szükséges gyermekvállalás vagy házasság, felső korhatárra vonatkozóan nincs megkötés, és a hitel összevonható más állami támogatásokkal. A csütörtökön késő éjjel megjelent Magyar Közlöny tartalmazza a program részletszabályait. A rendelet választ ad arra a sokakat érdeklő kérdésre is, hogy a szülők vehetnek-e ingatlan gyermeküknek, és ha igen, hogyan.

Megjelentek az Otthon Start program részletszabályai / Fotó: fizkes / shutterstock (Képünk illusztráció)

Ezt tudjuk az Otthon Start programról

A legfontosabb tudnivalók az Otthon Start program keretében igényelhető hitelről:

A teljes futamidőre fix, 3 százalékos a kamat.

Legfeljebb 50 millió forintos a hitelösszeg, legfeljebb 25 év a futamidő.

Legalább 10 százalék önerő kell.

Más kedvezményekkel, például CSOK Plusszal összevonható.

Az árplafon lakás esetében 100 millió forint, ház esetében 150 millió forint.

A négyzetméterár nem lehet magasabb 1,5 millió forintnál.

Az első lakásukat vásárlóknak (vagy akik eddig nem rendelkeztek lakóingatlanban 50 százalékot meghaladó tulajdonrésszel) szól az ajánlat.

A hitelfelvevőnek legalább kétéves tb-jogviszonyt kell igazolnia.

Nem feltétel a gyermekvállalás, nincs életkori korlát.

Az Otthon Start program keretében megvásárolt ingatlanban nem kötelező lakni, azt albérletbe is ki lehet adni.

Fontos tudnivalók a szülők lakásvásárlásáról

A Otthon Start program lehetőséget biztosít arra, hogy a szülő is hozzájáruljon a gyermeke ingatlanszerzéséhez. Házastársak esetén a rendelet szerint elegendő az, ha csak az egyik fél felel meg a 3 százalékos kedvezményes hitel feltételeinek. Ugyanez a szabály alkalmazandó akkor is, ha az igénylő valamelyik szülőjét adóstársként bevonják az ügyletbe, vagyis ilyenkor is elég egyiküknek megfelelnie a követelményeknek.

Szintén nagy segítséget jelenthet a gyermeküknek lakást vásárló szülők számára egy fontos részletszabály. Az igénylő az otthon megvásárlásához a hitlelt legalább 10 százalékos önerővel veheti igénybe, azonban ez kiváltható megfelelő pótfedezet bevonásával is. Vagyis ha a szülők úgy döntenek, hogy saját ingatlanukat, lakásukat fedezetként bevonják az ügyletbe, akkor megúszható a 10 százalékos önerő.