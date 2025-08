Otthon Start hitel – összegyűjtöttük a legfontosabbakat, résen kell lenni!

Miért fontos ez a program?

Arra már a Századvég világít rá egy korábbi kutatása alapján, hogy a kormányzati program kedvező folyamatokat indukálhat a lakossági hitelpiacon. Ennek egyik oka az intézet szerint az, hogy a hitelfelvételi hajlandóságot mutató lakosság egyharmada még az Otthon Start Program által kínált kamatnál magasabb (4-6 százalékos) kamatkörnyezetben is hajlandó lakáshitel felvételére, és létezik egy olyan réteg is, akik kizárólag csak 0-3 százalékos kamatkörnyezetben tennének így.



Az Otthon Start Programmal tehát mind a két csoport megszólítható.



Hangsúlyozzák: a kamatkockázat minimalizálását jelenti a kamat fixálása, mivel 25 év – ennyi alatt törleszthető vissza maximum – alatt akár egy jelentősen magasabb kamatkörnyezet is eljöhet, de abból – mint írják – a lakosság nem fog semmit érzékelni. Értelemszerűen egy feltételezett változó kamatozású konstrukciónál tapasztalható magasabb kamatkörnyezet jelentős addicionális kamatkiadásokkal is járhatna, teszik hozzá. „A jegybanki inflációs cél a 3 százalék, ennélfogva sokkal alacsonyabb kamatokra nem számíthat a lakosság” – hívják fel a figyelmet a Századvégnél.



Tény ugyanakkor az is, hogy a lakossági hitelpiac az Otthon Start nélkül is szépen muzsikál. Mint arról a Világgazdaság írt, az év első feléven az új szerződések összege meghaladta a 809 milliárd forintot, amelynek alapján biztosra vehető, hogy idén sikerül majd túlszárnyalni a 2024-ben mért, 1351 milliárdos volument.