3 százalékos hitel: kedvező fordulat történt a lakásáraknál – itt indult be a csökkenés

Az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító, szeptemberben induló Otthon Start program bejelentése óta eltelt közel két hónapban látványosan kettős folyamat alakult ki a lakásárak terén. Országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább – derült ki az Ingatlan.com friss elemzéséből.
Az ingatlanhirdetési portál csütörtökön közzétett elemzése mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe közötti időszakban.
„A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán” – ismertette a trendeket Balogh László.
Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint bár az Otthon Start program bejelentése óta sokan arra számítottak, hogy a 3 százalékos hitelre alkalmas lakások árai ugranak meg leginkább, ehelyett inkább az látható, hogy ezeknél inkább mérséklődés tapasztalható. A szakértő szerint a kamattámogatott hitellel vásárlóknak a legnagyobb kihívás nem a lakásdrágulás lesz, hanem az, hogy találjanak számukra megfelelő ingatlant. Erre Balogh szerint az jelenthet majd megoldást, ha megjelennek kellően nagy számban a 3 százalékos hitelnek megfelelő új építésű lakások.
Ha valaki új építésű lakást is tud venni legfeljebb másfél millió forintos négyzetméteráron, akkor az a használt lakások drágulását is fékezheti
– fogalmazott a szakértő.
Az Ingatlan.com szakértője szerint az árakat emelő eladók egy része csalódhat az Otthon Start program szeptemberi indulását követően, mivel a 3 százalékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok vevőinek piaci feltételekkel kell finanszírozniuk a költözést. „A túlárazott ingatlanok eladói emiatt két szék között a pad alá eshetnek. Ha a kibontakozó keresleti hullám ellenére nem találnak vevőt az eladó lakásukra vagy házukra, akkor nagy valószínűséggel ezek az eladók sem tudnak továbblépni, és lemaradhatnak az első lakásvásárlók okozta piaci élénkülésről” – figyelmeztetett Balogh László.
A fővárosban különösen változatos a kép. Az Otthon Startnak megfelelő lakóingatlanok négyzetméterárának mediánja mindössze 1,6 százalékkal 1,1 millió forintra nőtt, míg a teljes kínálatban szereplő lakóingatlanoknál 3,4 százalékos volt a növekedés, így meghaladjál az 1,33 millió forintot.
A III. kerületben az Otthon Startnak megfelelő lakóingatlanok medián négyzetméterára 1,16 millió forintról 1,2 millió forintra nőtt. A IV. kerületben pedig 1,05 millióról 1,1 millió fölé ugrott. Ez 3, illetve 6 százalékos emelkedést takar. A IX. kerületben több mint 5 százalékos volt a növekedés, a VIII. kerületben pedig majdnem 4 százalékos emelkedés történt, ennek eredményeként az előbbi városrészben 1,21 milliónál, utóbbiban 1,12 milliónál tartanak az árak.
Ezzel szemben az I. kerületben 1,36 millióról 1,31 millióra, azaz 3 százalékkal mérséklődött az Otthon Start-kompatibilis lakóingatlanok négyzetméterára. A II. kerületben és az V. kerületben is 2 százalék körüli visszaesés látható, így mindkét városrészben 1,3 millió körüli árral lehet kalkulálni. A VII. kerületben közel 1 százalékkal 1,2 millió forintra csökkent a „háromszázalékos” lakások esetében a négyzetméterár. Hozzá kell tenni ugyanakkor azt is, hogy az említett bel-budai kerületekben nem túl széles a 3 százalékos ingatlanok kínálata, a teljes fővárosi felhozatal alig 2 százalékát teszik ki.
A megyei jogú városokban mérsékeltebb volt a növekedés, de több helyen 2-3 százalékos drágulást mutatnak az Ingatlan.com kínálati adatai.
Balogh László azt is elárulta, hogy országosan a legnagyobb áremelkedés a panellakások esetében történt, ahol településtípusól függően 3–5 százalékkal nőttek az árak. Ez visszaigazolja az Ingatlan.com szakértőinek korábbi várakozásait, miszerint az Otthon Start program panelboomot indíthat. A társasházi lakásokkal szemben a kertes házak átlagos árai viszont alig drágultak.
Az ingatlanszakértő szerint a következő időszakban nem is feltétlenül az árak emelkedése lesz a legkritikusabb kérdés a vevők számára, hanem az, hogy lépést tud-e tartani a kínálat a kereslettel. Jelenlegi adatokból az olvasható ki, hogy egyre több tulajdonos és ingatlanközvetítő ad fel egyre több hirdetést, de a kereslet ezeket gyorsan felszívja a piacról, ami miatt a kínálat csökkenő tendenciát mutat.
