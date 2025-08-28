3 százalékos hitel: kedvező fordulat történt a lakásáraknál – itt indult be a csökkenés

Az elsőlakás-vásárlóknak kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt biztosító, szeptemberben induló Otthon Start program bejelentése óta eltelt közel két hónapban látványosan kettős folyamat alakult ki a lakásárak terén. Országos szinten a 3 százalékos hitel feltételeinek megfelelő eladó használt lakások és házak négyzetméterárainak középértéke 1 százalékkal csökkent, miközben a teljes kínálat árszintje több mint 1 százalékkal emelkedett. Ez ellentmond annak a várakozásnak, hogy a támogatott hitel által generált kereslet éppen a jogosult ingatlanok árát hajtja fel leginkább – derült ki az Ingatlan.com friss elemzéséből.

Az Otthon Start programmal kapcsolatos aggodalmak egyelőre nem igazolódtak be / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ingatlanhirdetési portál csütörtökön közzétett elemzése mintegy 230 ezer ingatlanhirdetés alapján vizsgálta meg, hogy a hat leggyakoribb és legnépszerűbb ingatlantípus (családi, iker- és sorházak, valamint csúsztatott zsalus, panel és téglalakások) árai miként változtak a július eleje és augusztus közepe közötti időszakban.

„A magyarázat a keresleti folyamatokban rejlik: a vevők gyorsan elkapkodják a jó állapotú, felújított és újszerű lakásokat, így a kínálat összetételében ezeknek a súlya egyre inkább csökken, ami az árak mérséklődését is magával hozza. A 3 százalékos ingatlanok országos kínálatában ráadásul a kisebb településeken elérhető lakások és házak súlya is nő, ami szintén lefelé húzza az átlagos árakat. Ugyanakkor a programba nem illeszkedő ingatlanok kínálata és ára nagyobb ütemben emelkedik, mivel ezek tulajdonosai is árat emelnek a kereslet élénkülése láttán” – ismertette a trendeket Balogh László.

Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint bár az Otthon Start program bejelentése óta sokan arra számítottak, hogy a 3 százalékos hitelre alkalmas lakások árai ugranak meg leginkább, ehelyett inkább az látható, hogy ezeknél inkább mérséklődés tapasztalható. A szakértő szerint a kamattámogatott hitellel vásárlóknak a legnagyobb kihívás nem a lakásdrágulás lesz, hanem az, hogy találjanak számukra megfelelő ingatlant. Erre Balogh szerint az jelenthet majd megoldást, ha megjelennek kellően nagy számban a 3 százalékos hitelnek megfelelő új építésű lakások.

Ha valaki új építésű lakást is tud venni legfeljebb másfél millió forintos négyzetméteráron, akkor az a használt lakások drágulását is fékezheti

– fogalmazott a szakértő.