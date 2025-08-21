Vége a kivándorlásnak? Több ezer fiatalt tarthat itthon az Otthon Start program

Azt mondta nemrégiben a kormányinfón az Otthon Start programról, hogy ez a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programja. Miben tér el ez a program a többitől?

A 2010-es évek derekán indítottuk el a CSOK nevével fémjelzett családi otthonteremtési programot, ami kiegészülve a falusi CSOK-kal, a babváró hitellel, illetve az otthonfelújítási programmal, mintegy félmillió család lakhatását támogatta. Ezek a támogatási formák továbbra is működnek, melléjük csatlakozik a fix 3 százalékos hitelprogram, ami a családosok mellett új társadalmi csoportot céloz meg. A program jogosultsági feltételei nem a családi állapotból, hanem a tulajdonosi viszonyokból indulnak ki, és abból, hogy valaki rendelkezik-e saját otthonnal, vagy sem. Gyermekvállalási, illetve háztartási követelmény sincsen az igénylési feltételek között.

A családosok mellett tehát most elsősorban a fiataloknak – de bárkinek, aki nem rendelkezik saját ingatlannal – lehetőségük nyílik saját otthonhoz jutni. Ilyen széles körű lehetőség a 90-es évek óta nem volt Magyarországon.

Az Otthon Startot az első Orbán-kormány 2000-ben indult otthonteremtési programjával szokták sokan összehasonlítani. Akkor az egyik fő kritika az volt vele szemben, hogy nyolc év alatt mintegy huszonötször módosítottak a feltételeken a különböző kormányok. Mi a garancia arra, hogy később nem korlátozzák vagy szűkítik az igénybe vevői kört?

Minden programot időnként finomítani kell – így volt a CSOK esetében is. A fix 3 százalékos hitelprogramot úgy állítottuk össze, hogy a legfontosabb paraméterek hosszú éveken át változatlanok maradjanak. Ezek közé tartozik a jogosulti kör, a 25 éves futamidő, a 3 százalékos fix kamat, valamint az árkorlátozások, amelyek stabil alapot adnak a programnak.

A program alaposan átgondolt és kellően kidolgozott. A véleményezési időszak elmúlt másfél hónapjában összesen 800 észrevételt, illetve több tucat levelet kaptunk napi szinten. Ennek ellenére persze előfordulhat, hogy bizonyos élethelyzetekre nem kellően reagál. De ha ilyet észlelünk, akkor a korrekciótól nem zárkózunk el.