Növelheti az országon belüli mobilitást, több új lakást hozhat a két lakhatási program

Két nagyszabású, potenciálisan több százezer embert érintő, a lakhatást támogató program indulása előtt áll az ország. Az Otthon Start Programnak most már jogszabályba foglalták feltételrendszerét, de már készül a közszolgáltatásban dolgozók lakhatását évi egymillió forinttal támogató program is. Mindkettőnek jelentős hatása lehet az új építésű lakások számának növekedésére, a közszolgáltatás-program pedig segítheti a mobilitást is.