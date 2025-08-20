Otthon Start Program: Orbán Viktor két nevet tett a kirakatba, megmozdult az ország!

„Óriási az érdeklődés az Otthon Start program iránt. Megmozdult az ország! Dőlnek a fotók és támogató üzenetek a Digitális Polgári Körökbe is. Bálint és Tira tegnap esküdtek. Szeptemberben ők is rástartolnak az első közös lakásukra. Hajrá, fiatalok! És persze, éljen az ifjú pár!" – szerdán posztolta a Facebookon Orbán Viktor azt a képet, amin a kormányfő az Otthon Start hitel sikereit és az esélyt érzékelteti egy saját ingatlanra.
A kormányfő ezt megelőzően nemrég elmondta: az ő filozófiája szerint bármennyire kedvező egy bérlakás, akkor is „valamilyen függőségi elem” mégis marad.
A magyar álom lényege a saját otthon, mert valahogy a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget
– mondta.
A 3 százalékos hitelprogramról elmondta, hogy új és régi lakásvásárlásra is igényelni lehet. Hozzátette, hogy
százezer olyan lakás van Magyarországon, amely eladásra vár, csak nem volt rá kereslet.
Hangsúlyozta, hogy a kedvezményes hitellel nem lehet luxusingatlanokat vásárolni:
Orbán Viktor szerint ezek a kitételek az áremelkedést korlátozzák, a kedvezményes hitelprogram által egy gyors megindulással járó, majd egy kiegyensúlyozott fejlődésre áll be a hazai ingatlanpiac.
„Építőipari kapacitás van: Magyarországon erre van készség. Mióta sikerült a cigány közösségekkel megegyezésre jutni, hogy nem munkanélküli szociális segélyt adunk, hanem munkán keresztül támogatjuk őket: nagyon sokan mentek dolgozni, főleg az építőiparba” – mondta
A fix 3 százalékos kamatozású hitel szeptember elsején indul, és a kormány gyors, gördülékeny igénylést ígér – a bankok pedig éles versenyre készülnek. Múlt héten pénteken megszületett a végső megállapodás az Otthon Start program részleteiről a kormány és a Magyar Bankszövetség között.
A szeptember 1-jei rajt előtt a hitelpiacra figyel a szakma: az Otthon Start akár több tízezer család számára is belépőt jelenthet a lakástulajdonhoz. A kérdés már csak az, mekkora lesz a tényleges igény, és mennyire bírja majd a tempót a bankrendszer. Összefoglaltuk a program tíz legfontosabb elemét:
A 3 százalékos hitel esetében is van hitelbírálat, és a bank itt is végez értékbecslést. A túlárazott lakások elbukhatják az Otthon Start kedvezményes hitelét.
A fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start program remek lehetőség azok számára, akik első saját ingatlan vásárlására készülnek, ugyanakkor van egy olyan, nem kifejezetten ehhez a programhoz kapcsolódó szabályozás, amiről fontos tudniuk az eladóknak és a hitelfelvevőknek egyaránt.
