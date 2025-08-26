Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Az Otthon Start az egekbe lőtte a keresletet – praktikus tanácsokat adott az ingatlanszakértő

Egy friss kutatás szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal. Az Otthon Start program hatásait már az ingatlanközvetítők is érzékelik.
VG
2025.08.26., 11:04
Fotó: shutterstock

Újabb változás körvonalazódik a lakáspiacon a szeptembertől induló Otthon Start programnak köszönhetően. Az ingatlan.com kutatási adatai szerint többen vennének saját célra lakóingatlant, miközben a befektetési célú vásárlók aránya csökkent. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a lakáshitel-felvételi kedv, miközben az eladó lakások iránti kereslet tovább fokozódott.

Otthon Start program, spórolás, lakás, ingatlan
Az Otthon Start program miatt hatéves csúcsot döntött a kereslet / Fotó: MMD Creative / shutterstock

Az ingatlanközvetítő portál július végén és augusztus elején, több mint 11 ezer lakáskereső körében végzett, nem reprezentatív felmérése alapján a válaszadók 89,2 százaléka saját célra vásárolna lakóingatlant, ami enyhe növekedést jelent a márciusi 86,7 százalékos eredményhez viszonyítva. A befektetési célú vásárlók aránya közben 10,8 százalékra esett vissza a korábbi 13,3 százalékról.

„Sokkal látványosabb emelkedést mutat viszont a lakáshitel-felvételi kedv megugrása. Márciusban még csak a lakáskeresők 51 százaléka gondolkodott hitelfelvételben, augusztusban már 71 százalékos volt az arányuk. Vagyis a lakás- és házvásárlást tervezők közel háromnegyede már hitelből finanszírozná a vételt. Ez jelentős elmozdulás az év eleji adatokhoz képest, és elsősorban az Otthon Start Program indulásával van összefüggésben, aminek keretében maximum 3 százalékos kamatozású lakáshitelt lehet igényelni az első lakás megvásárlására” – ismertette a felmérés eredményeit Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakértő szerint az, hogy a lakásvásárlást tervezők háromnegyede már hitelfelvétellel kalkulál, erőteljesen jelzi, hogy mennyire megmozgatja majd a lakáspiacot az Otthon Start program. A portál kutatásából az is kiderült, hogy a vásárlást tervezők csaknem 60 százaléka fél éven belül szeretne lakást venni, míg márciusban ez az arány mindössze 52 százalék volt. Vagyis az Otthon Start nem csupán a hitelfelvételi kedvet növelte, hanem a tényleges vásárlási szándékot is sokaknál előrébb hozta.

Hat éves rekord a hazai ingatlankeresletben

Az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint már az Otthon Start program bejelentése óta fokozatosan erősödik a kereslet az eladó lakások iránt. A legfrissebb statisztikák alapján az augusztus 20-át megelőző 33. héten az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start bejelentése előtti 26. héten. Az államalapítás ünnepét is megában foglaló 34. héten pedig 77 százalékos volt a keresletnövekedés a júniusi végi szinthez képest. Emellett éves összevetésben is jelentős az élénkülés, mivel az elmúlt két hétben több mint 60 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban.

Az ingatlan.com a legnagyobb keresletnövekedést Budapesten és a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken mérte, ahol ebben az időszakban 94–110 százalékkal ugrott meg az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt. A keresletélénkülés ugyanakkor országos jellegű:

  • a kisebb városokban 85 százalékkal,
  • a községekben pedig 64 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma.

A növekedés éves összevetésben is egyértelmű: minden településtípusnál 50–60 százalékos plusz látható tavalyhoz képest. A vevők aktivizálódása azt is jelenti, hogy az augusztus közepén mért érdeklődések száma az elmúlt 10 évben csak 2017-ben és 2018-ban volt magasabb az idei értékeknél, ami hatéves csúcsot jelent.

Ezt tanácsolja a szakértő az Otthon Start program kapcsán

Balogh László a felfokozott piaci aktivitás tükrében praktikus tanácsokat is megfogalmazott a vevőknek és eladóknak. Szerint az első lakásvásárlók egyik legnagyobb kihívása abból a bizonytalanságból ered, hogy hitelképesnek találják-e őket a bankok vagy sem. Ebben segítséget nyújthat a hitelelőminősítés, amit akár online is be tudnak nyújtani a bankokhoz, és az eredmény birtokában már bátrabban tudnak alkudozni a kiszemelt otthonukra.

Az előzetes hitelbírálat során a bankok igazolást adnak a lakásvásárlóknak, hogy mekkora hitelre lesznek jogosultak a jövedelmük és vagyoni helyzetük alapján. A megnövekedett igényeket jelzi, hogy az ingatlan.com felületén keresztül benyújtott előzetes hitelbírálati kérelmek száma több mint háromszorosára nőtt júliusban az előző hónaphoz képest.

Az ingatlanszakértő hozzátette, hogy az eladóknak a kibontakozó keresleti hullám miatt érdemes minél előbb látható módon piacra lépniük, hogy a lehető legtöbb vevő találkozzon az általa eladásra kínált ingatlannal.

„Minél nagyobb a verseny a keresleti oldalon egy-egy lakás vagy ház iránt, annál valószínűbb, hogy magasabb áron lehet értékesíteni. Fontos szempont viszont a tulajdonosok számára, hogy az eladási árak meghatározásánál két lábbal a földön maradjanak, mert a túlárazott ingatlanok kieshetnek a hitelprogramból az Otthon Start szabályrendszere miatt” – emelte ki Balogh László. Hozzátette, hogy ingatlanközvetítőként csak olyan szakembert érdemes megbízni az eladással, aki a lehető legtöbb vevő figyelmébe tudja ajánlani az eladó lakást vagy házat, ezzel ugyanis bebiztosíthatja a tulajdonos, hogy a lehető leghamarabb és reális áron cseréljen gazdát az ingatlana.

