Szerencsés lehet, aki a tanyafejlesztési program támogatásával együtt tudja igényelni az Otthon Start hitelét

Bár valószínűleg nem ez lesz az Otthon Start program legnépszerűbb támogatási célja, a szeptemberben induló 3 százalékos lakáshitel tanya vásárlására is fordítható. Az erre a célra felvehető hitelösszeg maximálisan 150 millió forint, és itt is érvényes a négyzetméterenkénti másfél millió forintos árkorlát. Nagy előnye, hogy összeköthető a tanyafejlesztési programmal, amelynek támogatási kérelmeit az első szakaszban éppen akkor – szeptember 4. és 17. között kell benyújtani, amikor az Otthon Start 3 százalékos kedvezményes hitelért is sokan felkeresik a kereskedelmi bankokat.

Az Otthon Start program kedvezményes hitelét tanya vásárlására is fel lehet venni és összeköthető a tanyafejlesztési támogatással / Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

A „Vidéki infrastruktúra-fejlesztések támogatása tanyákon” címet viselő tanyaprogram keretösszege 15 milliárd forint. A fejlesztési támogatás nyújtását azzal indokolta az agrártárca, hogy a tanya nem egyszerűen lakóhelyül szolgál, hanem a magyar vidéki kultúra és életforma hagyományait őrző érték. A támogatás céljai között szerepel

az élhető környezet fenntartása,

a korszerű infrastruktúra kiépítése, valamint

a lakhatási körülmények javítása.

A megújuló energia támogatott a tanyákon

Kiemelt célterület a tanyák villamosenergia- és ivóvízellátásának biztosítása, a szennyvízkezelés fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások telepítésének és alkalmazásának ösztönzése.

Ami pedig kifejezetten csábító a tanyaprogramban: a támogatási intenzitás megújuló energia felhasználására irányuló fejlesztéseknél 80, míg minden egyéb tevékenység esetében 95 százalék lehet.

A beruházások biztonságos megvalósításához a 25 százalékos előleg is hozzájárul, amely elszámolása után további 25 százalékos előleget is le lehet hívni.

Összeköthető a tanyafejlesztés és az Otthon Start program

Az Otthon Start programmal való összekötésnél egyrészt tehát kedvező, hogy a támogatáson felüli rész csupán 5-20 százalék, erre kell felvenni a 3 százalékos kedvezményes hitelt, és erre a hányadra vonatkozik a 10 százalékos önerő. A két program együttes alkalmazásánál ugyanakkor a tulajdonviszonyokra kell a leginkább figyelni. A tanyafejlesztési programra ugyanis az a vidéki térségben található tanyán élő magánszemély nyújthat be támogatási igényt, aki

a fejlesztéssel érintett tanyán bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapban folyamatosan,

a fejlesztéssel érintett tanyának a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben tulajdonosa, vagy a közeli hozzátartozója legalább részben tulajdonos, és az is feltétel, hogy

a fejlesztéssel érintett ingatlan rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokkal rendelkezzen.

A tulajdoni hányaduk viszont nem lehet nagyobb 50 százaléknál, mert ez a 3 százalékos hitelből zárná ki őket.