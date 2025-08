Otthon Start program: valóban árrobbanást hoz a fix 3 százalékos kamatozású hitel?

A fix 3 százalékos hitel törlesztője alacsonyabb lehet, mint a bérleti díj

Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője pedig arra mutatott rá, hogy ilyen alacsony kamatszint mellett az is előfordulhat, hogy egy lakáshitel havi törlesztőrészlete alacsonyabb lesz, mint ugyanannak az ingatlannak a bérleti díja, ami kedvező lehet a fiatalok számára, hiszen bérleti díj helyett a saját lakásukat törlesztik.

Az elemző szerint emellett a jövőbeni lakásvásárlásra félretett megtakarítás is felszabadulhat, és más célokra, például fogyasztásra, családalapításra vagy egyéb befektetésekre fordítható.

Talabér Krisztián szerint bár egyes politikai szereplők most is igyekeznek az intézkedést kizárólag negatív színben feltüntetni, érdemes a tényeknél maradni, így a program tényleges hatása nem a vélemények, hanem a piac működése alapján lesz mérhető. Hozzátette, hogy az Otthon Start kétségtelen keresletélénkítő hatása mellett azt is látni kell, hogy az intézkedés nem időszakos jellegű, így az építőipar hosszabb távon is stabil keresletre számíthat. Ez pedig szerint a a beruházókat és a kivitelezőket is új projektek indítására ösztönözheti.

Ha a kínálat alkalmazkodik, az árak stabilizálódhatnak

Talabér Krisztián szerint ha a kínálati oldal képes rugalmasan alkalmazkodni a kereslet növekedéséhez, az a piaci árak szempontjából is kiegyensúlyozó hatású lehet – vagyis nem feltétlenül vezet árrobbanáshoz, hanem hozzájárulhat az árak stabilizálódásához.

Balogh László pedig arról beszélt, hogy a bejelentések alapján elég 10 százalékos önrész, és a fennmaradó hitel törlesztőrészlete is jelentősen kedvezőbb, ezáltal több marad a fiatalok kasszájában. Tehát szerinte

ez egy klassz lehetőség a fiatalok számára.

A szakember azt is felidézte, hogy az elmúlt harminc évben folyamatosan emelkedtek a lakásárak, állami támogatás nélkül is, ha mégis csökkentek az ingatlanárak, az a devizahitel miatt volt. Az ingatlanpiac alakulását azonban számos tényező alakítja, ezért nem lehet és nem is szabad egyetlen tényezőt kiragadni: a CSOK mellett Bróker Marcsi vagy a Buda-Cash botrányai is befolyásolták a piaci árakat, hiszen a nagyobb befektetők jobban bíztak az ingatlanokba való beruházásban.