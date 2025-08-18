Pálinkafőzés otthon: figyelmeztette a magyarokat a NAV, csak így szabályos – sokan nem is tudják

Magánfőzőként minden évben legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedékiadó-mentesen, de ha egy háztartásban több magánfőző is él, akkor a kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik – közölte hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Fejenként 86 liter pálinkát főzhetünk le évente jövedékiadó-mentesen / Fotó: Flajsz Péter

A hatóság szerint magánfőzőként bárki, aki elmúlt 18 éves, és gyümölcsöt termeszt, a saját tulajdonú gyümölcsből állíthat elő párlatot vagyis pálinkát. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a jövedéki szabályok szerint egy évben háztartásonként vagy csak bérfőzetőként, vagy csak magánfőzőként lehet pálinkát készíttetni vagy előállítani, arra tehát nincs lehetőség, hogy ugyanabban az évben otthon is főzzünk és főzessünk is.

Lehet adómentesen pálinkát főzni, de papírmunkára azért szükség van

A pálinkát legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel főzhetjük le, amelyet a megszerzésekor a lakóhely szerinti önkormányzatnál be kell jelenteni, és bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell. Egy ilyen berendezés birtoklásához jövedéki típusú engedély nem kell, de

a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, ellenőrzésnél pedig be kell mutatni.

A hatóság azt is jelezte, hogy a pálinkafőzés különböző folyamatait be kell jelenteni a NAV-nak. A nyilatkozatok papíralapon is benyújthatók, vagy elektronikusan is megtehetők az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával.

A párlatfőző előállítható házilag is, de ezt a NAV_J37 jelű űrlapon be kell jelenteni, míg a pálinkafőzés szándékát a NAV_J49 jelű űrlapon, a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál kell jelezni. Ennek alapján a NAV magánfőzött párlatszármazási igazolást küld az előállított párlat jogszerű eredetének igazolására. Hangsúlyozták, hogy a magánfőzött párlatot csak a magánfőző, a családtagjai és vendégei fogyaszthatják el, értékesítése pedig kizárólag adóraktárnak engedélyezett.