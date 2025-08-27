Közép-Európa az idei pezsgőkonferencia fókuszában

A szeptember 5-i Pezsgőkonferencia bemutatja a szakma számára a legfrissebb trendeket az egyes területek „nagyágyúinak” tolmácsolásában – állítják a szervezők. Az elméleti alapot kóstolásos tapasztalatok egészítik ki, és idén is megtartják a gasztrokulturális élményt ígérő Pezsgőünnepet.

Közép-Európa piaci lehetőségeit is vizsgálja az idei Pezsgőkonferencia / Fotó: Roxer Produkció

Az idei konferencia a közép-európai régió lehetőségeire fókuszál Sparkling Central-Europe címmel. A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott. Közép-Európa átalakuló pezsgőpiacát elemzi, amelyet kiválóan árnyal majd Hollósi Dávid, az MBH Bank agrárüzletága ügyvezető igazgatójának üzleti, gazdasági szempontú értekezése. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit az elismert Tokaj-szakértő, a Borászok Barátja díjas Wojciech Bonkowski, a régió első Master of Wine szakértője tárgyalja.

Szó lesz arról is, hogy „hogyan csinálják az olaszok”, Romeo Dellera, a Berlucchi értékesítési igazgatójának kóstolója keretében, Balla Géza pedig erdélyi pezsgős eredményeiről tart előadást. Ezeken kívül szlovákiai és szerbiai előadók színesítik a programot, és nem marad el az etyeki eredetvédett pezsgők kóstolója sem.