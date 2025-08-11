Pezsgőkonferencia: fókuszban a közép-európai piac

A pezsgőkonferencia idén hetedik alkalommal kerül megrendezésre Etyeken, amelynek fókuszába ezúttal a közép-európai pezsgőpiac tematikáját állították a szervezők „Sparkling Central-Europe” címmel. A szeptemberi rendezvény fővédnöke Nagy István agrárminiszter – közölték a szervezők.

Fotó: AFP

A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott, aki Közép-Európa átalakuló pezsgőpiacát elemzi, amelyet majd Hollósi Dávid (MBH Bank, agrárüzletág ügyvezető igazgató) üzleti, gazdasági szempontú értekezése egészít ki. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit a Tokaj-szakértő Wojciech Bonkowski tárgyalja.

Romeo Dellera, a Berlucchi értékesítési igazgatója a Berlucchi Franciacorta mesterkurzus keretein belül ad kóstolót az olasz pezsgőkből. Erdély pezsgős eredményeiről Balla Géza előadása hallgatható meg, és mivel a helyszín kötelezi a szervezőket, ezért nem maradhat el az etyeki eredetvédett pezsgők kóstolója sem.

A mesterkurzuson a WSG-okleveles Champagne-szakértő, kétszeres magyar sommelier-bajnok Tüű Péter kalauzolja végig a résztvevőket. A kerekasztal-beszélgetés keretein belül „Pezsgőinnováció” címmel az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról folytatnak majd interaktív vitát.

Az esemény része a szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünnep és Open Bar, amelyre külön is lehet jegyet váltani. A programot az esemény weboldalán lehet áttekinteni.