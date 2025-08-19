Már százmilliárd forint ment a kis- és középvállalkozóknak ezen a fontos programon keresztül

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a KAVOSZ Zrt. és a magyar bankszektor szereplői között fennálló szoros, konstruktív együttműködésnek köszönhetően a Széchenyi Kártyához kapcsolódó kezelési költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege elérte a 100 milliárd forintot. A hazai vállalkozások ekkora támogatásban részesültek idén annak érdekében, hogy igényeiknek megfelelő finanszírozáshoz jussanak – közölte az NGM.

Újabb jelentős mérföldkő a Széchenyi Kártya Programban / Fotó: kavosz.hu

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta: ez az eredmény jelentős visszaigazolása annak, hogy a közös, összehangolt erőfeszítések hatékonyan támogatják a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét. A célzott támogatási források ösztönzik a beruházásokat, miközben hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedés előmozdításához.

A kormány célja, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ezért továbbra is a vállalkozásoknak legmegfelelőbb konstrukciók kialakításával támogatja a hazai kkv-k beruházásainak megvalósítását, ezáltal elősegítve termelékenységük növelését és méretugrásukat.

Mi a Széchenyi Kártya Program?

A Széchenyi Kártya Program egy államilag támogatott hitelprogram, ami a mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti likviditási problémáinak áthidalását, valamint versenyképességük és tartós növekedésük elősegítését szolgálja. A program legismertebb terméke a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, amely egy szabad felhasználású folyószámlahitel, amellyel a vállalkozások működési költségeiket fedezhetik.

A hitel összege 1 millió forinttól akár 250 millió forintig terjedhet, állami támogatással, kedvezményes, fix kamatozás mellett érhető el. A futamidő lehet 1, 2 vagy 3 év. Feltétele, hogy a vállalkozásnak ne legyen lejárt tartozása vagy hitelproblémája, és megfeleljen a szabályzat előírásainak.