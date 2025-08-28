Deviza
Rendkívüli: Magyarország bejelentette a válaszlépést Ukrajna ellen a Barátság vezeték megtámadása miatt – súlyos döntést hozott a kormány

Kitiltják a Barátság kőolajvezeték megrongálásáért felelős ukrán parancsnokot a schengeni övezetből. Magyarország nem hagyja szó nélkül az ukrán támadást.
VG
2025.08.28., 07:21
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából. A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet. Ukrajna ezt pontosan tudja – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra csütörtökön reggel feltöltött videóban.

Magyarország, Szijjártó Péter
Magyarország kitiltja a Barátság kőolajvezeték megrongálásáért felelős ukrán parancsnokot a schengeni övezetből / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Az ukránok azt is tudják, hogy a kőolajvezeték elleni támadásokkal elsősorban nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának ártanak.

A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis a vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk.

Minden támadást az energiabiztonságunk ellen a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékelünk. Válaszul a magyar kormány a támadásért felelős katonai egység parancsnokát kitiltja Magyarországról és a schengeni övezetből is.

Magyarország bejelentette a válaszlépést Ukrajna ellen

A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légi csapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a tárcavezető rámutatott, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezeték ellen.

„Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak” – vélekedett.

„A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni.” Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány ezt támadásként értékeli hazánk szuverenitása ellen, ezáltal pedig a történtek nem maradhatnak következmények nélkül.

Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó

katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből

– jelentette be. Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére.

A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket, az energiaellátás biztonságát és Magyarország szuverenitását. „És mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is” – figyelmeztetett.

A magyar kormány Robert „Magyar” Brovdit tiltotta ki. Magyar hivatalosan június közepén vette át az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoki tisztségét. Az ukrajnai magyar katona már a Donbász térségéből irányítja az alakulatot, és ambiciózus célokat tűzött ki az első száz napjára. A Barátság kőolajvezeték kiiktatása alapján úgy tűnik, hogy komolyan gondolta ezt.

