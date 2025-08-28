Rendkívüli: Magyarország bejelentette a válaszlépést Ukrajna ellen a Barátság vezeték megtámadása miatt – súlyos döntést hozott a kormány

A Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából. A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet. Ukrajna ezt pontosan tudja – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookra csütörtökön reggel feltöltött videóban.

Magyarország kitiltja a Barátság kőolajvezeték megrongálásáért felelős ukrán parancsnokot a schengeni övezetből / Fotó: Facebook / Szijjártó Péter

Az ukránok azt is tudják, hogy a kőolajvezeték elleni támadásokkal elsősorban nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és Szlovákiának ártanak.

A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis a vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk.

Minden támadást az energiabiztonságunk ellen a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékelünk. Válaszul a magyar kormány a támadásért felelős katonai egység parancsnokát kitiltja Magyarországról és a schengeni övezetből is.

Magyarország bejelentette a válaszlépést Ukrajna ellen

A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légi csapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a tárcavezető rámutatott, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezeték ellen.

„Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak” – vélekedett.

„A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni.” Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány ezt támadásként értékeli hazánk szuverenitása ellen, ezáltal pedig a történtek nem maradhatnak következmények nélkül.