A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légi csapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.
Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a tárcavezető rámutatott, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezeték ellen.
„Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak” – vélekedett.
„A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni.” Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány ezt támadásként értékeli hazánk szuverenitása ellen, ezáltal pedig a történtek nem maradhatnak következmények nélkül.
Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó
katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből
– jelentette be. Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére.
A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket, az energiaellátás biztonságát és Magyarország szuverenitását. „És mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is” – figyelmeztetett.
A magyar kormány Robert „Magyar” Brovdit tiltotta ki. Magyar hivatalosan június közepén vette át az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek parancsnoki tisztségét. Az ukrajnai magyar katona már a Donbász térségéből irányítja az alakulatot, és ambiciózus célokat tűzött ki az első száz napjára. A Barátság kőolajvezeték kiiktatása alapján úgy tűnik, hogy komolyan gondolta ezt.
