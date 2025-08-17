Hurka Gyurkától a Skála Kópéig: a legjobb retró reklámfilmek

Számos olyan gyöngyszem született abban az időszakban, amelyek szövegét máig sokan kívülről fújják. Több mint kétezer reklámfilm Sas István Balázs Béla-díjas filmrendező és reklámpszichológus nevéhez fűződik, a legemlékezetesebb retró reklámok közé tartoznak többek között a Hurka Gyurka, a Skála Kópé és a Fabulon hirdetései – írja az Origo.

A retró reklámok egyik leghíresebbike, a Traubisoda reklámja / Fotó: Tóth József Füles

Retró reklámok: Hurka Gyurka

Ez a szocializmus időszakának egyik olyan reklámja volt - amely a mai reklámfogyasztók számára talán nem teljesen érhető módon - nem egy adott terméket vagy márkát reklámozott, hanem egy termékcsoportot. Ám a reklámszpot annyira telitalálat lett, hogy most is kedvünk támad tőle egy finom véres hurka elfogyasztására. "Ez a Jóska, ez a Gyurka, ez meg itt a véres hurka!" - egyszerű, de máig ható reklámszöveg.

City Grill

A City Grill, vagyis a "magyar McDonald's" 1984-ben indult, sajátos válaszként a világszerte akkor már gyors ütemben terjedő gyorséttermekre. Az étteremláncot azonban a még a rendszerváltás előtt Magyarországra érkező McDonald's rövid idő alatt tönkretette.

BRG kazettás magnó

A hetekben ünnepelte a világ a kazettás magnó és vele a magnókazetta feltalálását, amely a maga idejében forradalmasította a zenelejátszás és a hanghordozók piacát. Így népszerűsítette a hazai gyártású BRG kazettás magnót ez a reklámfilm.

Traubisoda

1971-ben jelent meg a Magyarországon gyártott Traubisoda márkájú üdítőital a hazai boltokban, amelyet azóta is „az első korszerű magyar üdítőként" emlegetnek. Bevezetéséhez komoly reklámkampány is társult, többek között az alábbi reklámszpottal.

Ha ide kattint, további retró reklámokat idézünk vissza a hetvenes-nyolcvanas évekből!