Horror, mennyit fizetnénk rezsicsökkentés nélkül

Módosul az MVM által kibocsátott energiaszámlák első oldala augusztus 1-jétől. A változás a rezsicsökkentés kapcsán szereplő, úgynevezett rezsibokszot érinti, amely a számla kiemelt információkat tartalmazó része.

Megtudhatjuk, mekkora lenne a rezsicsökkentés nélküli ár

A jövőben a számlán szereplő rezsibokszban azt tünteti fel a társaság, hogy az elszámolási időszakban felhasznált energia mennyibe került volna villamos energia esetén lakossági piaci, földgáz esetén versenypiaci költségeket tükröző áron. (A villamos energia lakossági piaci árát és a földgáz versenypiaci költségeket tükröző árát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapítja meg.) Ez az összeg tájékoztató jelleggel azt mutatja, hogy mennyit kellene az adott felhasználónak fizetnie, ha nem lenne rezsicsökkentés.

A rezsiboksz tartalma megújul, a rezsicsökkentés marad / Fotó: Csomor Ádám

A rezsicsökkentés marad

A rezsicsökkentés rendszere nem változik, minden arra jogosult továbbra is a jelenlegi szabályok szerint veheti igénybe a rezsicsökkentett árú energiát az MVM Next átal a a lakossági ügyfeleknek küldött tájékoztatás további része szerint. Ebből kiderül, hogy a társaság a 2025. augusztus 1-jétől kezdődő új, kedvezményes évben is változatlan feltételekkel biztosítja ügyfeleinek a rezsicsökkentett energiát

a lakossági ügyfeleknek felhasználási helyenként az áramot évi 2523 kWh felhasználásig,

a földgázt évi 63 645 megajoule (MJ) felhasználásig.

a nem lakossági ügyfelek által felhasználható kedvezményes éves mennyiség sem módosul, a villamos energia esetében marad évi 4606 kWh, a földgáz esetében 54 810 MJ.

Miért kerül új adat a számlára?

Az új jogszabályi előírások célja az átláthatóság növelése : a rezsibokszban feltüntetett piaci ár segít érzékeltetni, hogy mekkora támogatásban részesülnek ügyfeleink a rezsicsökkentés révén.