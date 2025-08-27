Ennyi volt: bezárt az utolsó boltja is Magyarországon, szomorú döntést hozott a nagy román cég – ez a magyarázat

Véget ért egy történet, augusztus 22-én bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is, amely az Etele Plazában volt. A román cég 2013 óta van jelen a hazai piacon.
A cég a 24.hu kérdésére elárulta, hogy amiatt döntött a korábban zászlóshajó üzletnek nevezett egység bezárása mellett, mert meggyőződése szerint a piactér üzleti modellje jelenti az optimális irányt a jövőre nézve, mivel ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a magyar vállalkozásokat hatékonyan integrálják a regionális e-kereskedelmi térbe. A lapnak az eMAG úgy fogalmazott, hogy 2024-ben átfogó üzleti modellváltás kezdődött a vállalatnál, és ennek a szemléletváltásnak köszönhetően született a döntés, hogy 2025. augusztus 22-től megszűnik az Etele Plazában működő üzlet tevékenysége.
A fent említett modellváltás részét képezte, hogy az eMAG 2024 nyarán elbocsátásokba kezdett hazánkban, illetve bezárta az offline üzletei nagy részét, egyedül az Etele Plazában található egység maradt nyitva – a flagship üzlet bő egy évvel élte túl társait. A vásárlók mostantól már csak online érheti el a cég termékeit.
„Elveszítettük a tej- és tejterméktermelés legnagyobb részét, mivel a magyarok felvásárolták mindazt, ami a román tej-, sajt-, vaj- és egyéb termelést jelentette. Ez a versenytanács közreműködésével történt, amelynek sokkal figyelmesebbnek kellett volna lennie ebben a tekintetben” – fogalmazott a Ziare.Com portálnak Mircea Cosea közgazdász.
A Román Nemzeti Bank májusban azt közölte, hogy 33 százalékkal csökkentek a közvetlen külföldi tőkebefektetések Romániában az első negyedévben.
A Világgazdaság megírta, hogy komoly üzletet vittek el a magyarok a románok elől. Egy magyar cég Európa leghatékonyabb és legmodernebb sóbányájának megnyitására készül a Kolozs megyei Valea Florilorban, miután tavaly elnyerte a koncessziót. A döntést felgyorsítja a parajdi sóbánya katasztrófája, különösen mivel Magyarország nagy mennyiségű sót importált Romániából.
