Végzetes hibát vétett Románia, Magyarország közölte vele a rossz hírt: Bukarest ezt egy életre megjegyzi – lecsúsztak a nagy energetikai projektről

Románia hivatalosan kérte Magyarországtól, hogy a bukaresti Környezetvédelmi Minisztérium vegyen részt a Corvinus palagáz- és kondenzátum-kitermelés bővítésére irányuló, a román határ közelében fekvő békési régióban tervezett projekt határokon átnyúló környezeti hatásainak felmérésében. A kérést azonban későn nyújtották be, több mint 3 hónappal azután, hogy a magyar hatóságok már jóváhagyták a bővítést – írja a Profit.ro.

Románia túl későn eszmélt fel, kimaradt a Corvinus projektből / Fotó: Ministerul Energiei al Ungariei

A magyarországi Corvinuson a kitermelést a vitatott hidraulikus repesztési módszerrel végzik, azzal, amelyet több EU-országban is tiltanak. A Corvinus 2023 februárjában kezdte meg a termelést, három kúttal. Tavaly decemberben a magyar állam további hét kútra adott környezetvédelmi engedélyt.

Aki lemarad, az kimarad: így járt Románia is a nagy energiaprojekttel

Románia csak 2025 márciusában kérte, hogy részt vehessen az 1991-es Espoo-i Egyezmény szerinti kitermelés bővítésének határokon átnyúló környezeti hatásvizsgálatában.

Magyarország most válaszolt Románia levelére. Az Energiaügyi Minisztérium válasza szerint a Corvinus bővítményének környezeti vizsgálata tavaly decemberben befejeződött, így a román államnak nincs további szerepe, tekintve, hogy az Espoo-i Egyezmény csak a folyamatban lévő környezeti hatásvizsgálati eljárásokhoz írja elő a határokon átnyúló konzultációkat. Továbbá azzal érveltek, hogy vizsgálatuk kimutatta, hogy

a bővítési projekt nem jelent határokon átnyúló környezeti kockázatokat, így nem kötelesek értesíteni Romániát.

A Corvinus szénhidrogén-felfedezést Magyarországon az Aspect Energy végezte 2017-ben, ami a mai napig a legnagyobb amerikai vállalat által végzett felfedezés. „A Corvinusban megvan a lehetőség, hogy energiafüggetlenséget biztosítson Magyarországnak” – mondta Cathy Cranberg, az Aspect Energy igazgatósági tagja és az alapító felesége 2023-ban.

A Corvinus projekt 2021 decemberében indult, és már az első fúrása sikeresen feltárta a Nyékpuszta földgázmezőt – számolt be a Világgazdaság korábban. 2024 elején már négy gázkút termelt Nyékpusztán az MVM csoport részvételével folyó Corvinus projekt részeként, 2023 végén pedig Berettyóújfalu térségében is lefúrtak gázkutakat.