Megkezdődött a sztrájk a reptereken: magyar utasok ezreit érintheti

A nyári szezon egyik legforgalmasabb hétvégéjén, augusztus 15-én megkezdődött a a Ryanair spanyolországi földi személyzetének első háromnapos sztrájkja, amely várhatóan zavarokat okozhat a check-in, poggyászkezelés és beszállítás terén.

A Ryanair is késésekre és esetleges járattörlésekre számít / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Ryanair leányvállalatának dolgozói sztrájkolnak

Miként lapunk korábban megírta, a spanyolországi sztrájkot a Munkavállalók Szakszervezete (UGT) hirdette meg a Ryanair csoporthoz tartozó Azul Handlingnél a bizonytalan munkakörülmények és a munkajogok folyamatos megsértése miatt. Az Azul Handling, a Ryanair csoport spanyolországi partnere és leányvállalata, számos spanyolországi repülőtéren dolgozik a Ryanair földi kiszolgálójaként.

A poggyászkezelésért és a járatindításért felelős vállalat személyzete első alkalommal péntektől három napon keresztül, vagyis

augusztus 15-én, 16-án és 17-én sztrájkol három idősávban: reggel 5 órától 9-ig, 12-től 15-ig és 21 órától 23.59-ig, ettől kezdve pedig minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap sztrájkolnak 2025. december 31-ig.

Ez azt jelenti, hogy a nap folyamán ismétlődő fennakadások lesznek, ami a késések felhalmozódása miatt a sztrájkidőn kívüli járatokat is érintheti – figyelmeztetnek a szakemberek.

A sztrájk Spanyolország tizenkét legforgalmasabb repülőterét érinti. Ezek közé tartoznak olyan fontos üdülőhelyek, mint

Madrid,

Barcelona,

Malaga,

Palma de Mallorca,

Girona,

Valencia,

Sevilla,

Alicante,

Ibiza,

Tenerife, valamint

Lanzarote

és Santiago de Compostela.

A spanyol utazás csúcsidőszakában sztrájkolnak

Ezekre a repülőterekre érkező vagy onnan induló utasoknak kell a legnagyobb fennakadásokra számítaniuk. Bár a sztrájk célja a Ryanair saját működésének nehezítése, az ugyanazokat a repülőtéri létesítményeket használó más légitársaságok is érezhetik majd a közvetett hatásokat, különösen a poggyászkezelés, a kapuk üzemeltetése és a repülőgépek fordulóideje tekintetében – vélik egyes nemzetközi szakemberek.

Emlékeztetnek, a sztrájk Nagyboldogasszony napjának hosszú hétvégéjén kezdődik, ami Spanyolország egyik csúcsidőszaka az utazások terén. Ebben az időszakban országszerte körülbelül 28 ezer járat indul vagy érkezik, mivel sok spanyol ekkor tér vissza nyaralásából, de emellett nagy számban érkeznek külföldi látogatók is. A repülőterekre már így is nagy nyomás nehezedik a tömeg miatt, és a földi kiszolgálási kapacitás bármilyen csökkenése rendkívüli fennakadásokat okozhat.