Saját otthon és univerzális családtámogatás: ezt akarják leginkább a magyar fiatalok

A fiatalok több mint 70 százaléka saját lakásban képzeli el a jövőjét, és a családi adókedvezményeket is univerzálisan biztosítaná. Egy felmérés szerint ezek a célok a társadalom széles rétegeiben osztott vágyak – írta a Mandiner.

A fiatalok közel háromnegyede inkább saját lakást venne, mint bérlakásban élne, és többségük minden családnak járó adókedvezményben gondolkodik / Fotó: PhotoAlto via AFP

A magyar fiatalok számára a saját lakás és az univerzális családtámogatás jelenti a legfőbb vágyat

– derül ki a Szent István Intézet és a Nézőpont Intézet közös, ezerfős mintán készült reprezentatív kutatásából. A válaszadók közel 60 százaléka szerint az államnak elsősorban a saját tulajdonú otthon vásárlását kellene támogatnia, míg mindössze 33 százalék helyezné a hangsúlyt a bérlakások építésére.

A vidéken élők körében ez a tendencia még erősebb: majdnem 70 százalékuk a tulajdonszerzést részesíti előnyben. A 18–39 éves korosztályban a saját otthon iránti vágy több mint 70 százalékos arányban jelenik meg. A budapestiek körében viszont magasabb – 49 százalék – a bérlakásprogram támogatottsága, ami a nagyvárosi lakhatási nehézségeket és az ingatlanárakat tükrözi.

A kutatás készítői szerint a magyar társadalom mélyen gyökerező ragaszkodása a saját ingatlanhoz történelmi okokból fakad: a 20. század politikai és gazdasági bizonytalansága, a világháborúk, az államosítások és a rendszerváltás is ezt a szemléletet erősítette. Magyarországon ma is kiemelkedően magas – mintegy 90 százalékos – a tényleges lakástulajdon aránya.

Nem csak a saját lakás a fontos

A felmérés másik fontos kérdése a családtámogatási rendszerre vonatkozott. A válaszadók több mint 52 százaléka a minden szülőnek járó adókedvezményeket tartja a legjobb megoldásnak, míg 43 százalék a rászorultsági alapon nyújtott támogatásokat részesítené előnyben. Az univerzális kedvezmények támogatottsága a fiatalok körében 60 százalék felett van, és a kisebb településeken élők is hasonló arányban gondolkodnak így.

Az eredmények szerint a magyarok többsége a gyermeknevelést olyan, a közösség számára is értéket teremtő tevékenységnek tartja, amelyet minden család esetében érdemes elismerni. A Szent István Intézet összegzése szerint a saját otthon és a többgyermekes család nem a múlt ideáljai, hanem ma is erős, élő társadalmi vágyak, amelyekre a családpolitika jövőbeli alakítása során is érdemes építeni.