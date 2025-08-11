Deviza
EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF341.06 +0.44% GBP/HUF457.88 +0.32% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.94 -0.22% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.17 -0.03% EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF341.06 +0.44% GBP/HUF457.88 +0.32% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.94 -0.22% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.17 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,190.64 -0.09% MTELEKOM1,848 +1.65% MOL2,968 -1% OTP30,500 +0.23% RICHTER10,400 -0.76% OPUS590 -0.17% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,143.49 -0.2% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,223.67 -0.45% BUX104,190.64 -0.09% MTELEKOM1,848 +1.65% MOL2,968 -1% OTP30,500 +0.23% RICHTER10,400 -0.76% OPUS590 -0.17% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162.5 +0.31% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,143.49 -0.2% CETOP3,582.61 -0.45% CETOP NTR2,223.67 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Otthon Start Program
Szent István Intézet
felmérés
családtámogatás
lakásvásárlás

Saját otthon és univerzális családtámogatás: ezt akarják leginkább a magyar fiatalok

Egy friss felmérés szerint ezek a vágyak ma is erős társadalmi elvárást tükröznek. A fiatalok közel háromnegyede inkább saját lakást venne, mint bérlakásban élne, és többségük minden családnak járó adókedvezményben gondolkodik.
VG
2025.08.11., 18:35

A fiatalok több mint 70 százaléka saját lakásban képzeli el a jövőjét, és a családi adókedvezményeket is univerzálisan biztosítaná. Egy felmérés szerint ezek a célok a társadalom széles rétegeiben osztott vágyak – írta a Mandiner.

Young couple choosing colour samples lakás otthon start saját lakás
A fiatalok közel háromnegyede inkább saját lakást venne, mint bérlakásban élne, és többségük minden családnak járó adókedvezményben gondolkodik / Fotó: PhotoAlto via AFP

A magyar fiatalok számára a saját lakás és az univerzális családtámogatás jelenti a legfőbb vágyat 

derül ki a Szent István Intézet és a Nézőpont Intézet közös, ezerfős mintán készült reprezentatív kutatásából. A válaszadók közel 60 százaléka szerint az államnak elsősorban a saját tulajdonú otthon vásárlását kellene támogatnia, míg mindössze 33 százalék helyezné a hangsúlyt a bérlakások építésére.

A vidéken élők körében ez a tendencia még erősebb: majdnem 70 százalékuk a tulajdonszerzést részesíti előnyben. A 18–39 éves korosztályban a saját otthon iránti vágy több mint 70 százalékos arányban jelenik meg. A budapestiek körében viszont magasabb – 49 százalék – a bérlakásprogram támogatottsága, ami a nagyvárosi lakhatási nehézségeket és az ingatlanárakat tükrözi.

A kutatás készítői szerint a magyar társadalom mélyen gyökerező ragaszkodása a saját ingatlanhoz történelmi okokból fakad: a 20. század politikai és gazdasági bizonytalansága, a világháborúk, az államosítások és a rendszerváltás is ezt a szemléletet erősítette. Magyarországon ma is kiemelkedően magas – mintegy 90 százalékos – a tényleges lakástulajdon aránya.

 

Nem csak a saját lakás a fontos

A felmérés másik fontos kérdése a családtámogatási rendszerre vonatkozott. A válaszadók több mint 52 százaléka a minden szülőnek járó adókedvezményeket tartja a legjobb megoldásnak, míg 43 százalék a rászorultsági alapon nyújtott támogatásokat részesítené előnyben. Az univerzális kedvezmények támogatottsága a fiatalok körében 60 százalék felett van, és a kisebb településeken élők is hasonló arányban gondolkodnak így.

Az eredmények szerint a magyarok többsége a gyermeknevelést olyan, a közösség számára is értéket teremtő tevékenységnek tartja, amelyet minden család esetében érdemes elismerni. A Szent István Intézet összegzése szerint a saját otthon és a többgyermekes család nem a múlt ideáljai, hanem ma is erős, élő társadalmi vágyak, amelyekre a családpolitika jövőbeli alakítása során is érdemes építeni.

Otthon Start program: nincs mese, beszélni kell a kötelezettségekről – a devizahitel réme fenyeget, de a kormány szakított a múlttal

Kétségkívül intenzív és lényegre törő a kormányzati kommunikáció az Otthon Start programról . A 3 százalékos hitel óriási segítség a saját otthonra vágyó fiataloknak, de vissza kell fizetni, erre pedig szisztematikusan fel is hívják az emberek figyelmét: tájékoztatást adnak arról, hogy az előnyein túl milyen kötelezettségekkel jár. A döntéshozói felelősségvállalás ilyen szintje nem véletlen egy olyan országban, amely máig magán viseli a devizahitel-válság sebeit.

 

Állampapír

Állampapír
149 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Volodimir Zelesznkij

Zelenszkij a békecsúcs előtt fenyegeti Oroszországot: engedményekkel nem lehet békét teremteni – még nagyobb nemzetközi nyomást követel Moszkvára

Az ukrán elnök szerint a Moszkvának tett engedmények csak tovább húznák a háborút, ezért fokozni kell a nemzetközi nyomást.
2 perc
Otthon Start Program

Saját otthon és univerzális családtámogatás: ezt akarják leginkább a magyar fiatalok

Egy friss felmérés szerint ezek a vágyak ma is erős társadalmi elvárást tükröznek.
2 perc
infláció

Padlóra került a szomszédunk: recesszió, infláció és elszállt energiaárak nyomják az osztrák gazdaságot

A drasztikus áramár-emelkedés új inflációs nyomást hozott, miközben a munkaerőpiac a recesszió jeleit mutatja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu