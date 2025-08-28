Több mint tíz éves autója van? Duplájára drágulhat a műszaki vizsga Ursula von der Leyenék terve miatt - Szlovákiában már figyelmeztetik a tulajdonosokat

Von der Leyenék elképzelése szerint valamennyi tagállamban évente kellene műszaki vizsgán (és emissziós ellenőrzésen) átesnie a tíz évnél idősebb autóknak – írja a Magyar Nemzet.
Ezzel ugyan a biztonság és a levegőminőség javítása lenne a cél, ám így Szlovákiában egy széles és szerény jövedelmű réteg mobilitása válna jóval költségesebbé. Nemcsak az lenne a gond, hogy az eddigieknél gyakrabban kéne felkészíteni és vizsgára vinni a járműveket, hanem az állomásokra beszerzendő drága károsanyag-kibocsátási mérőeszközök és más technikai okok miatt
maga a vizsgáztatás is jelentősen drágulna, a mostani 85 euró után akár 170 eurós árat lehet valószínűsíteni északi szomszédunknál.
Mindez óriási kiadást jelentene a kevésbé jómódúaknak, akiknek elérhetetlen a tíz évnél fiatalabb kocsi.
Magyarországon, ahol az autóállomány átlagéletkora 16 év felett jár, szintén óriási gondokat okozna az uniós elképzelés,
nem véletlenül tiltakozott ellene a kormány már júniusban. Mint Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúl Regionális Szervezetének elnöke a Kemma.hu megkeresésére nyilatkozta, a tervezet nem egy szakmai döntés, és a mai vizsgaciklus megfelelő – inkább a közúti ellenőrzéseket kell fokozni. Amúgy a mai uniós szabályozás szerint az újonnan forgalomba helyezett autók első műszaki vizsgája legfeljebb négy év után esedékes, utána pedig maximum kétévente kell szemlére járulni: ezt a keretet a magyar jogrend teljesen ki is használja.
