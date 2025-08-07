Deviza
Legnépszerűbb nyaralóhely Magyarországon: ide utaznak a legtöbben

Siófok a legnépszerűbb belföldi nyári úti cél a magyarok körében, a Balaton régió pedig a foglalások majdnem harmadát adja. Az apartmanok és a hotelek vezetnek a szállástípusok között. A legtöbben legfeljebb 170 ezer forintot szántak idén szállásra és főként vizes kikapcsolódást kerestek.
VG/MTI
2025.08.07, 23:00

Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében, régiós összesítésben a Balaton adja a foglalások harmadát, a szállástípusok közül pedig az apartman a legkelendőbb – közölte a Szallas.hu portál csütörtökön.

Siófok Balaton, turizmus, vendéglátás, hotel
Siófok a legnépszerűbb belföldi nyári úti cél / Fotó: Shutterstock

A társaság elemzése szerint 

az idén nyáron a legnépszerűbb belföldi úti célok toplistáján Siófok után Budapest és Eger következik, az első tízbe pedig Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs került be.

A régiók között a Balaton térsége vezeti a mezőnyt: a foglalások 31 százaléka ide érkezett, második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, majd a Dél-Alföld következik 11 százalékkal. Ezt követi a Nyugat-Dunántúl és az Észak-Alföld 10, illetve 9 százalékkal. Budapest és környéke 8 százalékkal, a Dél-Dunántúl 7 százalékkal, a Közép-Dunántúl 6 százalékkal részesült a foglalásokból, míg a Tisza-tó térsége 2 százalékos részesedéssel zárja a sort.

A szállástípusok között országosan az apartmanok vezetnek, ezek teszi a nyári foglalások harmadát. A második legnépszerűbb típus a hotel (27 százalék), a harmadik a vendégház (23 százalék).

A Szallas.hu adatai szerint a nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya.

A nyári foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű és júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával

 a Szallas.hu oldalán.

A foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt végzik el. Az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős arányt képvisel a last minute foglalások aránya, a leggyakoribb az indulás előtti nap, de sokan az érkezés napján döntenek a nyaralásról.

A Szallas.hu felmérése szerint a legkeresettebb attrakciók között idén nyáron a Plázs - Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Egri vár szerepel.

Elképesztő állapot alakult ki Siófokon – „21 éve van boltom a Balatonnál, de ilyet még nem láttam”

Évtizedek óta nem volt példa ekkora mértékű szúnyograjzásra a Balaton partján, mint idén nyáron. Az árvaszúnyograjok miatt a siófoki vendéglátósok kénytelenek bezárni, a lakók pedig kétségbeesetten keresik a megoldást. Egyesek a polgármester lemondását is követelik. Lengyel Róbert városvezető szerint ha a jelenség rendszeressé válik, a jogalkotóknak lépniük kell.

