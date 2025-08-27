Sokkoló lépésre készül a 4iG, óceánon túli társsal: a nem halálos védelmi eszközök fejlesztési központjává válhatunk

A CONDOR-ral írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a magyar 4iG csoport tagja, a 4iG Űr és Védelmi Zrt., és ha az elképzelések megvalósulnak, a globális piacvezető védelmi cég regionális központot telepíthet Magyarországra.

A 4iG és az EDGE együttműködése nem új keletű, most a védelmi ipar egy újabb szegmensére terjed ki Fotó: AFP

Erről a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé tájékoztatást a magyar vállalat, a 4iG Nyrt.

A felek nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá annak érdekében, hogy megvizsgálják és kidolgozzák egy magyarországi regionális központ létrehozásának lehetőségét a korlátozott hatású, traumatikus (nem halálos) védelmi megoldások területén – többek között képzési és kutatási programok, technológiai transzfer és logisztikai célok megvalósítását érintően

– írja a közlemény.

Értelmezésül, ezek az eszközök többek között

gumilövedékek,

könnygáz-gránátok,

elektrosokk készülékek és pirotechnikai termékek.

A CONDOR – teljes nevén Condor S.A. Indústria Química vagy CONDOR NonLethal Technologies, az EDGE Group tagja – ezen eszközök fejlesztésének globális vezetője.

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalat.

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalat. A közlemény meg fogalmazása szerint a célja egy olyan vertikálisan integrált nagyvállalat kialakítása, amely az űr-, légi, földi jármű- és fegyverrendszereken át a védelmi digitalizációs megoldásokig számos védelmi és kettős felhasználású értékláncot lefed. A vállalat missziója, hogy a hazai képességek megerősítésén túl nemzetközi szinten és hosszú távon is versenyképes szolgáltató és integrátor legyen, elsősorban az Európai Unió, a NATO és más globális partnerek felé.

Valódi kontinenseken és régiókon átívelő együttműködésről van szó, hiszen a CONDOR dél-amerikai székhelyű, tulajdonosa, az EDGE Group pedig egy olyan védelmi iparra és egyéb fejlett technológiákra szakosodott konglomerátum, amelynek tulajdonosi és értékesítési hálózata átszövi a világot. Központja az Egyesült Arab Emírségekben van.