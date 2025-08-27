Deviza
Sokkoló lépésre készül a 4iG, óceánon túli társsal: a nem halálos védelmi eszközök fejlesztési központjává válhatunk

Folytatja terjeszkedését a globális üzletekben a magyar csoport. A 4iG olyan brazil céggel ít alá szándéknyilatkozatot, amely többek közt gumilövedékek, könnygáz-gránátok, elektrosokk készülékek és pirotechnikai termékek fejlesztésének globális vezetője.
Pető Sándor
2025.08.27., 11:35

A CONDOR-ral írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a magyar 4iG csoport tagja, a 4iG Űr és Védelmi Zrt., és ha az elképzelések megvalósulnak, a globális piacvezető védelmi cég regionális központot telepíthet Magyarországra.

A 4iG és az EDGE együttműködése nem új keletű, most a védelmi ipar egy újabb szegmensére terjed ki
A 4iG és az EDGE együttműködése nem új keletű, most a védelmi ipar egy újabb szegmensére terjed ki Fotó: AFP

Erről a Budapesti Értéktőzsde honlapján tett közzé tájékoztatást a magyar vállalat, a 4iG Nyrt.

A felek nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írtak alá annak érdekében, hogy megvizsgálják és kidolgozzák egy magyarországi regionális központ létrehozásának lehetőségét a korlátozott hatású, traumatikus (nem halálos) védelmi megoldások területén – többek között képzési és kutatási programok, technológiai transzfer és logisztikai célok megvalósítását érintően 

– írja a közlemény.

Értelmezésül, ezek az eszközök többek között

  • gumilövedékek, 
  • könnygáz-gránátok, 
  • elektrosokk készülékek és pirotechnikai termékek.

A CONDOR – teljes nevén Condor S.A. Indústria Química vagy CONDOR  NonLethal Technologies, az EDGE Group  tagja – ezen eszközök fejlesztésének globális vezetője. 

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalat. 

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalat. 

A közlemény meg fogalmazása szerint a célja egy olyan vertikálisan integrált nagyvállalat kialakítása, amely az űr-, légi, földi jármű- és fegyverrendszereken át a védelmi digitalizációs megoldásokig számos védelmi és kettős felhasználású értékláncot lefed. A vállalat missziója, hogy a hazai képességek megerősítésén túl nemzetközi szinten és hosszú távon is versenyképes szolgáltató és integrátor legyen, elsősorban az Európai Unió, a NATO és más globális partnerek felé. 

Valódi kontinenseken és régiókon átívelő együttműködésről van szó, hiszen a CONDOR dél-amerikai székhelyű, tulajdonosa, az EDGE Group pedig egy olyan védelmi iparra és egyéb fejlett technológiákra szakosodott konglomerátum, amelynek tulajdonosi és értékesítési hálózata átszövi a világot. Központja az Egyesült Arab Emírségekben van.

A 4iG egyre több szálon működik együtt az EDGE csoporttal

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. és az EDGE együttműködése nem új keletű és egyre szorosabbra fonódik.

Először április 10-én írtak alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot az együttműködésről a következő területeken:

  • pilóta nélküli légi rendszerek (UAS/UAV),
  • pilóta nélküli eszközöket elhárító rendszerek (C-UAS),
  • földmegfigyelési és űrtechnológiai alkalmazások.

Ezt követte július 17-én – amikor Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke hivatalos látogatásra érkezett Budapestre – három újabb szándéknyilatkozat, amelyek közös vállalat(ok) létrehozására is lehetőséget teremtenek:

  1. Átfogó technológiai partnerség létrehozása az UAS, C-UAS és űripari megoldások közös fejlesztésére és piaci bevezetésére Közép- és Kelet-Európában és Afrikában. Megvizsgálták egy esetleges közös vállalat létrehozásának lehetőségét is.
  2. A SKYKNIGHT légvédelmi rendszer és a SHADOW kamikaze drónok magyarországi továbbfejlesztése, gyártása és potenciális értékesítése, ami szintén lehetőséget teremt közös vállalat létrehozására.
  3. Az EDGE által fejlesztett ORION drónflotta menedzselő rendszerek és a hagyományos repülőeszközökre is alkalmazható VEGA magyarországi adaptálása, szabványosítása és európai értékesítése. Szintén szóba került egy közös fejlesztő- és értékesítési központ létrehozása Európában.

