Helyreállt az egyensúly: boltbezárás után új üzletet nyitott a divatárulánc

Az ország legnagyobb üzletét nyitotta meg az Inditex Csoporthoz tartozó boltlánc az Arena Mall-ban a napokban – írja az Origo. Ezzel újra négyre nőtt a Budapesten működő Stradivarius üzletek száma, a főváros mellett három nagyvárosban van jelen fizikai bolttal a márka.

Megnyitotta legnagyobb magyarországi üzletét a Stradivarius (képünk illusztráció, nem a most megnyílt üzletről készült felvétel)

Fotó: Shutterstock

A legnagyobb magyarországi Stradivarius nyílt meg

A legnagyobb magyarországi Stradivarius üzlet megnyitására röviddel azt követően került sor, hogy bezárt a budapesti Köki Terminálban működö üzletük. A Kőbánya-Kispest fontos közlekedési csomópont mellett épült Köki Terminálban július 27-én nyitott ki utoljára a Stradivarius üzlete. Azt, hogy ezt a boltjukat miért számolták fel, egyelőre nem tudni, de egyes vevői találgatások szerint a Köki Terminálban működő üzlet megszüntetése összefüggésben lehet a legnagyobb magyarországi boltjuk megnyitásával.

Az Inditex Csoport márkáinál más változások is zajlanak a napokban. Ahogy arról arról lapunk beszámolt, a Budapesten, az Allee Bevásárlóközpontban működő Zara üzlet is végleg bezár augusztus utolsó előtti hétvégéjén.

A Stradivarius ruházati üzletláncot 1994-ben alapították Spanyolországban. A Stradivarius mára nemzetközi céggé nőtte ki magát, mintegy 60 országban, 900 üzlettel van jelen. A katalán családi vállalkozásként indult cégben a többek között a Zarát és a Bershkát is birtokló Inditex Csoport először 1999-ben szerzett 90 százalékos tulajdonrészt 108 millió euróért, majd 2005-ben a fennmaradó 10 százalékot is megszerezte úgy, hogy a vállalat vezető tisztségviselője az alapító fia, Jordi Triquell maradt.

