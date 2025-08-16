Deviza
Ezeken a szabadstrandokon fürödjünk, ha nem akarunk büntetést

A hőség elől sokan keresnek enyhülést tavaink, folyóink mellett a vízparton, a fővárosiak, környékbeliek körében különösen népszerű célpont minden nyáron a Duna. Sokan azonban a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy hol lehet és hol tilos fürdőzni a veszélyek avagy a nem megfelelő vízminőség miatt. Ezeken a szabadstrandokon bátran fürödhetünk.
Gazsó Rita
2025.08.16, 12:21

Ezekben a napokban tetőzik a kánikula, aki tud, igyekszik valamelyik vízparton átvészelni a legforróbb órákat, de nem mindegy, hol tesszük ezt. Budapesten és Pest vármegyében 2025-ben összesen 29 hivatalosan kijelölt természetes fürdőhely található, ezek közül 25-ben engedélyezett a fürdőzés – számolt be az Origónak Budapest Főváros Kormányhivatala (BBFKH), amelynél arról érdeklődtek: jelenleg a Budapesten és Pest vármegyében található szabadstrandok melyikén megfelelő a vízminőség.

szabadstrandok
Folyamatosan ellenőrzik a szabadstrandok vízminőségét, higiéniáját /Fotó: BGYH

Vizsgálják a szabadstrandok vízminőségét

Budapesten és Pest vármegyében összesen 30 kijelölt fürdőhely található. A legújabb ezek közül a Budapest XI. kerületében kialakított Árasztó-part, amely e hét keddtől augusztus 31-ig látogatható – jelezte a hatóság, amely elmondta a lapnak, a természetes fürdőhelyek folyamatos közegészségügyi ellenőrzés alatt állnak, amely kiterjed a vízminőség vizsgálatára és a zuhanyzók, illemhelyek, elsősegélynyújtó helyek és hulladékgyűjtés alapvető higiéniai feltételire. A vízminőség értékelése egyébként az adott évi és az előző három év vizsgálati eredményei alapján történik.

A fővárosi kormányhivatal illetékes hatósága tájékoztatást adott arról is, hogy melyik dunai szabadstrandot érdemes használni, hol megfelelő jelenleg a vízminőség, amelynek részleteiről az Origó oldalán olvashatnak.

