Nagyot lökne az ágazaton a tűzszünet, de ettől még nem térhetnek vissza automatikusan az ukrán piacra a magyar árufuvarozók

Az orosz-ukrán háború , valamint az Európai Unió által Oroszországra kivetett szankciók miatt az elmúlt 3 évben a magyar közúti árufuvarozó vállalkozások gyakorlatilag teljesen kiszorultak az ukrajnai és az azon túli piacról. Az ukrán és orosz szállításokban alig maradtak magyar cégek, de az oroszországi tranzittal elérhető közép-ázsiai országokba irányuló fuvarokat is számottevően visszavetette a háború - adott helyzetképet a Világgazdaságnak a Magyar Közúti Árufuvarozók Egyesülétének főtitkára, kommunikációs menedzsere. Árvay Tivadart az esetleges ukrajnai tűzszünetnek a hazai közúti árufuvarozásra való hatásáról kérdeztük annak nyomán, hogy Donald Trump tárgyalóasztalhoz ült Vlagyimir Putyinnal.

Fontos a tűzszünet, de kevés a szállítások újraindításához!Fotó: AFP

Óvatosak lettek a biztosítók

A főtitkár leszögezte: a magyar árufuvarozók visszaszorulásának és az említett fuvarok csökkenésének hátterében nem csak az árualap csökkenése, hanem a kockázat jelentős növekedése is áll: a háborús konfliktus miatt a biztosítótársaságok szerződései nem terjednek ki az ukrán és orosz területekre.

Hiányzik a versenysemlegesség

A tűzszünet az első lépés lehet a helyzet normalizálódásához, de önmagában nem jelenti a fuvarozás gyors újraindulását. Ahhoz szükség lenne

az EU-s szankciók visszavonására, amely egyrészt megnyitná a lehetőséget az áruk ismételt szabad áramlására,

másrészt a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások kiterjesztésére Oroszországra és Ukrajnára.

Az EU és Ukrajna között ráadásul érvényben van egy kétoldalú megállapodás, amely részben liberalizálta az Unió és Ukrajna közötti közúti áruszállítást, hozzáférést biztosítva ezzel az ukrán fuvarozóknak az EU-s fuvarpiacokhoz.

Csakhogy az ukrán vállalkozásokra nem vonatkoznak azok a szigorú uniós szabályok, amelyek önmagunkban is drágítják a szállítási műveleteket.

Ezért az ukrán vállalatok alacsonyabb önköltség mellett képesek fuvarozni, így kiszorították a magyar versenytársaikat a kétoldalú szállításokból - mutatott rá a következményre Árvay Tivadar. A fuvarpiac versenysemlegességének helyreállítása tehát szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy a harcok beszüntetése után a magyar áruszállító vállalkozások visszatérhessenek a korábbi munkáikhoz.