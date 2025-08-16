Nagyot lökne az ágazaton a tűzszünet, de ettől még nem térhetnek vissza automatikusan az ukrán piacra a magyar árufuvarozók

Az orosz-ukrán háború , valamint az Európai Unió által Oroszországra kivetett szankciók miatt az elmúlt 3 évben a magyar közúti árufuvarozó vállalkozások gyakorlatilag teljesen kiszorultak az ukrajnai és az azon túli piacról. Az ukrán és orosz szállításokban alig maradtak magyar cégek, de az oroszországi tranzittal elérhető közép-ázsiai országokba irányuló fuvarokat is számottevően visszavetette a háború - adott helyzetképet a Világgazdaságnak a Magyar Közúti Árufuvarozók Egyesülétének főtitkára, kommunikációs menedzsere. Árvay Tivadart az esetleges ukrajnai tűzszünetnek a hazai közúti árufuvarozásra való hatásáról kérdeztük annak nyomán, hogy Donald Trump tárgyalóasztalhoz ült Vlagyimir Putyinnal.
A főtitkár leszögezte: a magyar árufuvarozók visszaszorulásának és az említett fuvarok csökkenésének hátterében nem csak az árualap csökkenése, hanem a kockázat jelentős növekedése is áll: a háborús konfliktus miatt a biztosítótársaságok szerződései nem terjednek ki az ukrán és orosz területekre.
A tűzszünet az első lépés lehet a helyzet normalizálódásához, de önmagában nem jelenti a fuvarozás gyors újraindulását. Ahhoz szükség lenne
Az EU és Ukrajna között ráadásul érvényben van egy kétoldalú megállapodás, amely részben liberalizálta az Unió és Ukrajna közötti közúti áruszállítást, hozzáférést biztosítva ezzel az ukrán fuvarozóknak az EU-s fuvarpiacokhoz.
Csakhogy az ukrán vállalkozásokra nem vonatkoznak azok a szigorú uniós szabályok, amelyek önmagunkban is drágítják a szállítási műveleteket.
Ezért az ukrán vállalatok alacsonyabb önköltség mellett képesek fuvarozni, így kiszorították a magyar versenytársaikat a kétoldalú szállításokból - mutatott rá a következményre Árvay Tivadar. A fuvarpiac versenysemlegességének helyreállítása tehát szintén elengedhetetlen ahhoz, hogy a harcok beszüntetése után a magyar áruszállító vállalkozások visszatérhessenek a korábbi munkáikhoz.
Tartós béke esetén ugyanakkor az ukrán újjáépítés is komoly logisztikai igényeket támaszt majd, amiben fontos szerepe lehet a magyar fuvarozóknak, és más magyar vállalkozásoknak is, ezért a tűzszünet és a háború végleges befejezése elemi érdeke a fuvarozási alágazat szereplőinek is.
