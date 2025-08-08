Kiderült, mennyi szennyvizet fog termelni naponta a szegedi BYD-gyár: elkészült a fél kilométeres csatorna

Szeged új ipari-kutató-fejlesztő központjában a BYD-gyár közelében a Szegedi Vízművek megbízásából még márciusban elkezdődött egy mintegy 630 méter hosszú szennyvízvezeték építkezése – írj a magyarepitok.hu.

Szeged: épül a Byd-gyár, elkészült a szennyvízcsatorna / Fotó: Joó István / Facebook

A Közbeszerzési Értesítő adatai szerint a beruházást a Délút Kft. végezte el, a beruházó szerint 2025. március 6-tól 2025. július közepéig az új szennyvízcsatornát is kiépítették Szegeden, a Budapesti út - más néven az 5. számú főút mellett, az úgynevezett „zöldsávban”. Kifejtették: a szennyvízcsatorna határidőre, jó minőségben elkészült, a BYD-autógyár szennyvizének közel felét, 2 500 m3 szennyvizet fog naponta elvezetni.

Nemcsak a BYD fejleszt a helyszínen

A helyszínen nem csupán a BYD-gyár építkezése és az infrastruktúrájának fejlesztése halad látványosan: februárban számoltunk be arról, hogy a Colas Út Zrt. szintén a Délút Kft.-vel közös konzorciumának kivitelezésében elkészült a Szegedi Tudományegyetem Science Park kutatási-fejlesztési-innovációs központjának nagyszabású infrastruktúrafejlesztése.

Az épülő BYD elektromosautó-gyár, a már elkészült ELI-ALPS lézeres kutatóközpont és a szintén kivitelezés alatt álló Rheinmetall-gyár szomszédságában kialakított infrastruktúra (melynek két tó, mintegy 5,8 kilométernyi aszfaltozott út és jelentős víz- és szennyvízvezetékhálózat kialakítása is a része volt) lehetővé teszi, hogy a világ vezető nagyvállalatai együtt dolgozzanak az itt kiépülő kutatóhelyekkel.

Semmi sem változott

A szegedi gyár tervezett kapacitása nem változott: ahogy mindig is hangsúlyoztuk, 300 ezer darabos éves csúcskapacitással számolunk – ezt közölte a Világgazdaság kérdésére BYD, miután a Reuters meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról írt, hogy elhalasztja a gyártás felfuttatását a kínai tulajdonú vállalat Szegeden. Egyre alaposabb a gyanú, hogy hangulatkeltés zajlik a magyarországi kínai tulajdonú beruházások körül.

Nem igazak a külföldi sajtóban megjelent hírek a szegedi BYD-gyár termelésének felfuttatásáról és a tervezett kapacitásáról – erről tájékoztatta a kínai tulajdonú autóipari vállalat a Világgazdaságot.

A BYD hosszú távra tervez Európával, és a magyarországi gyár építése is a tervek szerint halad. Az ütemtervünknek megfelelően, az év végén tervezzük megkezdni a gyártást, hamarosan Európában gyártunk autókat Európa számára.

A szegedi gyár tervezett kapacitása sem változott: ahogy mindig is hangsúlyoztuk, 300 ezer darabos éves csúcskapacitással számolunk. Emellett jelenleg 150 magyar és európai beszállító minősítésén dolgozunk, hogy tovább erősítsük helyi ellátási láncunkat