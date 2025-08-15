Hivatalos: ez a legjobb magyar egyetem – így áll Magyarország felsőoktatása a világranglistán

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) lett ismét Magyarország legjobb egyeteme az Academic Ranking of World Universities (ARWU) rangsorban – ismertette pénteki közleményében a felsőoktatási intézmény.

A Szegedi Tudományegyetem nem először végzett a legjobb magyar egyetemként / Fotó: Shutterstock

Az egyik legnagyobb presztízsű nemzetközi felsőoktatási rangsorban az SZTE egyedüli hazai intézményként került világviszonylatban a legjobb ötszáz egyetem közé. A Shanghai Rankings Concultancy által évről évre elkészített, a világ legjobb egyetemeit értékelő nemzetközi kiválósági listán az SZTE a 401–500. helyek besorolásában szerepel.

A listát készítő nemzetközi szakértők több mint 2500 felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos munkáját vizsgálták, végül a világ legjobb ezer egyeteme került be a nyilvános rangsorba.

A lista több kiválósági indikátor alapján áll össze: az oktatás minősége, az oktatók, kutatók és az egykori hallgatók szakmai elismertsége – így a Nobel- és Fields-díjasok száma –, a publikációs teljesítmények, tudományos munkák idézettsége, az egy főre vetített akadémiai teljesítmény is számít a rangsor kialakításakor.

Ez a Szegedi Tudományegyetem sikeréknek titka

A Szegedi Tudományegyetem közleményében azt emelte ki, hogy idei nemzetközi eredménye is jól mutatja kiemelkedő oktatási, kutatási, gyógyítási, művészeti tevékenységét, aktív társadalmi szerepvállalását, nemzetközi és hazai kutatókkal és intézményekkel folytatott meghatározó együttműködéseit.

A Tisza-parti intézménynek széles körű kapcsolatai vannak és számos ARWU-helyezett egyetemmel áll partnerségben. Így például a EUGLOH (European University Alliance for Global Health) szövetségen belül is, amelynek tagjai csaknem mind szerepelnek a nemzetközi kiválósági listán,

akár a top 150 (Université Paris-Saclay, LMU München, Lund University),

akár a top 300 (Universidade do Porto, Universität Hamburg),

akár a tágabb – top 600 vagy top 800 – kategóriákban (UiT The Arctic University of Norway, Universad de Alcalá).

A rangsor első tíz helyén amerikai és angol egyetemek osztoznak. A lista élén a Harvard áll, majd a Stanford és az MIT következik.