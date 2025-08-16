Deviza
Zöldebb és árnyékosabb Széll Kálmán teret ígérnek - keresik a kivitelezőt

Hűsebb és zöldebb lesz a Széll Kálmán tér: keresik a tervezőt a megvalósításhoz.
VG
2025.08.16., 12:48

A Budapesti Közművek közbeszerzést írt ki a Fővárosi Önkormányzat közösségi költségvetésének egyik nyertes ötletéhez: „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” A cél, hogy a tér több pontján faültetéssel, napvitorlákkal és zöldfelületekkel teremtsenek élhetőbb, árnyasabb környezetet – írja az Építészfórum.

Széll Kálmán tér
Fotó: Tumbász Hédi / MW

A projekt a lakosság aktív bevonásával valósul meg, akik több módon is elmondhatják javaslataikat: részt vehetnek a hamarosan meghirdetett workshopokon, használhatják a helyszínen kihelyezett tájékoztató táblát üzeneteik eljuttatására, vagy elküldhetik ötleteiket a projekt honlapján keresztül.

Mit terveznek a Széll Kálmán téren?

  • Új fák kiemelt növénykazettákban és ágyásokban
  • Automata öntözőhálózat a vízellátás biztosítására
  • Teraszos lelátó befuttatva növényekkel és napvitorlákkal
  • Évelő növények a műfű helyett
  • Zöldebb villamosmegállók kúszónövényekkel

Lakossági bevonás

A projekt nemcsak a tervezőkön múlik:

  • Workshopokon lehet ötleteket adni
  • A helyszínen táblák segítik a visszajelzést
  • Online is küldhetők javaslatok

Hogyan zajlik a folyamat?

Workshop – a tervező bemutatja a programot, lakossági ötletek gyűjtése

Koncepcióterv – az észrevételek alapján készül el

Tervzsűri – szakmai véleményezés

Kiviteli tervek – a végleges műszaki dokumentáció után indulhat a kivitelezés

A most közzétett közbeszerzés nyertesének feladata lesz, hogy a lakossági és közműszolgáltatói egyeztetések alapján elkészítse a projekt tájépítészeti koncepciótervét, majd annak jóváhagyása után a teljes körű kiviteli tervdokumentációt.

