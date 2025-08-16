Zöldebb és árnyékosabb Széll Kálmán teret ígérnek - keresik a kivitelezőt

A Budapesti Közművek közbeszerzést írt ki a Fővárosi Önkormányzat közösségi költségvetésének egyik nyertes ötletéhez: „Tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a Széll Kálmán teret!” A cél, hogy a tér több pontján faültetéssel, napvitorlákkal és zöldfelületekkel teremtsenek élhetőbb, árnyasabb környezetet – írja az Építészfórum.
A projekt a lakosság aktív bevonásával valósul meg, akik több módon is elmondhatják javaslataikat: részt vehetnek a hamarosan meghirdetett workshopokon, használhatják a helyszínen kihelyezett tájékoztató táblát üzeneteik eljuttatására, vagy elküldhetik ötleteiket a projekt honlapján keresztül.
A projekt nemcsak a tervezőkön múlik:
Workshop – a tervező bemutatja a programot, lakossági ötletek gyűjtése
Koncepcióterv – az észrevételek alapján készül el
Tervzsűri – szakmai véleményezés
Kiviteli tervek – a végleges műszaki dokumentáció után indulhat a kivitelezés
A most közzétett közbeszerzés nyertesének feladata lesz, hogy a lakossági és közműszolgáltatói egyeztetések alapján elkészítse a projekt tájépítészeti koncepciótervét, majd annak jóváhagyása után a teljes körű kiviteli tervdokumentációt.
