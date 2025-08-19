Deviza
EUR/HUF395.1 +0.08% USD/HUF338.98 +0.17% GBP/HUF457.67 +0.14% CHF/HUF419.82 +0.17% PLN/HUF93.04 +0.12% RON/HUF78.11 +0.08% CZK/HUF16.15 +0.09% EUR/HUF395.1 +0.08% USD/HUF338.98 +0.17% GBP/HUF457.67 +0.14% CHF/HUF419.82 +0.17% PLN/HUF93.04 +0.12% RON/HUF78.11 +0.08% CZK/HUF16.15 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
klímavédelem
BorsodChem
szén-dioxid
ipar

Hihetetlen áttörés: magyarországi cégek rájöttek a szén-dioxid átalakítására – ez megoldhatja az egész európai ipar legnagyobb gondját

A BorsodChem és a szegedi eChemicles közös fejlesztésen dolgozik: szén-dioxidból ipari méretben előállítható szén-monoxidot készítenének, amely értékes alapanyagként hasznosítható a műanyaggyártásban. A magyar innováció áttörést hozhat a körforgásos gazdálkodásban és a klímavédelemben.
VG/MTI
2025.08.19, 05:20

A légkörre káros szén-dioxidból vegyipari alapanyagként hasznosítható szén-monoxid ipari méretű előállítására alkalmas technológián dolgozik a BorsodChem és a szegedi eChemicles – közölték a cégek az MTI-vel. Az eChemicles úttörő szabadalmazott eljárásának lényege, hogy a szén-dioxidból alacsony hőmérsékleten, elektrolízissel szén-monoxid készül – ismertették. 

Hihetetlen áttörés: magyarországi cégek rájöttek a szén-dioxid átalakítására – ez megoldhatja az egész európai ipar legnagyobb gondját
Hihetetlen áttörés: magyarországi cégek rájöttek a szén-dioxid átalakítására – ez megoldhatja az egész európai ipar legnagyobb gondját / Fotó: Vajda János

A BorsodChem számára ez azért is nagy lehetőség, mert egyik gyártási folyamatában nagy mennyiségű, koncentrált szén-dioxid keletkezik, amit gazdaságosan leválaszthat, a keletkező szén-monoxidot pedig értékes alapanyagként fel tudja használni a műanyaggyártásban.

A két cég az eljárás ipari méretű technológiává bővítésén dolgozik, ha ez sikerül, a BorsodChem lehet az első hazai helyszín, ahol ez a magyar innováció valós környezetben is működni fog. A közlemény idézte Kruppa Lászlót, a BorsodChem vezérigazgatóját, aki szerint 

a megoldás új szintet jelentene a körforgásos gazdálkodásban.

Janáky Csaba, a fejlesztő cég alapító-társtulajdonosa a közleményben megjegyezte, a szén-dioxid-tárolási és -hasznosítási technológiák fejlesztése és elterjedése szempontjából az ipari cégek szerepe kulcsfontosságú.

A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése kulcskérdés a klímaváltozás megfékezésében. A levegőbe kerülő szénvegyületeket megkötő és hasznosító eljárások képesek megfogni és hasznosítani a kibocsátott szén-dioxidot, ezért ipari alkalmazásuknak komoly szerepe lehet a jövőben a légkör karbonterhelésének megfékezésében. Szakértői becslések szerint 

2050-re az EU-ban az ilyen megoldások akár az összes, technológiai alapú kibocsátáscsökkentés 21 százalékát adhatják.

A Wanhua Chemical Group részét képező BorsodChem Zrt. Európa egyik piacvezető műanyag-alapanyag és szervetlen vegyianyag gyártója. A tavaly 75 éves vállalat termékei olyan iparágak nélkülözhetetlen alapanyagai, mint például az építőipar, az autóipar, a háztartási gépek szegmense vagy a fa- és bútoripar. A világszinten is jelentékeny társaság termékeinek nagy részét Európában értékesíti, de jelen van az észak- és dél-amerikai, az afrikai, valamint a közel- és távol-keleti piacokon is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu