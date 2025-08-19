A légkörre káros szén-dioxidból vegyipari alapanyagként hasznosítható szén-monoxid ipari méretű előállítására alkalmas technológián dolgozik a BorsodChem és a szegedi eChemicles – közölték a cégek az MTI-vel. Az eChemicles úttörő szabadalmazott eljárásának lényege, hogy a szén-dioxidból alacsony hőmérsékleten, elektrolízissel szén-monoxid készül – ismertették.

Hihetetlen áttörés: magyarországi cégek rájöttek a szén-dioxid átalakítására – ez megoldhatja az egész európai ipar legnagyobb gondját / Fotó: Vajda János

A BorsodChem számára ez azért is nagy lehetőség, mert egyik gyártási folyamatában nagy mennyiségű, koncentrált szén-dioxid keletkezik, amit gazdaságosan leválaszthat, a keletkező szén-monoxidot pedig értékes alapanyagként fel tudja használni a műanyaggyártásban.

A két cég az eljárás ipari méretű technológiává bővítésén dolgozik, ha ez sikerül, a BorsodChem lehet az első hazai helyszín, ahol ez a magyar innováció valós környezetben is működni fog. A közlemény idézte Kruppa Lászlót, a BorsodChem vezérigazgatóját, aki szerint

a megoldás új szintet jelentene a körforgásos gazdálkodásban.

Janáky Csaba, a fejlesztő cég alapító-társtulajdonosa a közleményben megjegyezte, a szén-dioxid-tárolási és -hasznosítási technológiák fejlesztése és elterjedése szempontjából az ipari cégek szerepe kulcsfontosságú.

A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése kulcskérdés a klímaváltozás megfékezésében. A levegőbe kerülő szénvegyületeket megkötő és hasznosító eljárások képesek megfogni és hasznosítani a kibocsátott szén-dioxidot, ezért ipari alkalmazásuknak komoly szerepe lehet a jövőben a légkör karbonterhelésének megfékezésében. Szakértői becslések szerint

2050-re az EU-ban az ilyen megoldások akár az összes, technológiai alapú kibocsátáscsökkentés 21 százalékát adhatják.

A Wanhua Chemical Group részét képező BorsodChem Zrt. Európa egyik piacvezető műanyag-alapanyag és szervetlen vegyianyag gyártója. A tavaly 75 éves vállalat termékei olyan iparágak nélkülözhetetlen alapanyagai, mint például az építőipar, az autóipar, a háztartási gépek szegmense vagy a fa- és bútoripar. A világszinten is jelentékeny társaság termékeinek nagy részét Európában értékesíti, de jelen van az észak- és dél-amerikai, az afrikai, valamint a közel- és távol-keleti piacokon is.