Deviza
EUR/HUF396.83 -0.28% USD/HUF341.41 +0.07% GBP/HUF457.88 +0.46% CHF/HUF422.48 -0.17% PLN/HUF93.3 +0.2% RON/HUF78.25 -0.19% CZK/HUF16.23 +0.22% EUR/HUF396.83 -0.28% USD/HUF341.41 +0.07% GBP/HUF457.88 +0.46% CHF/HUF422.48 -0.17% PLN/HUF93.3 +0.2% RON/HUF78.25 -0.19% CZK/HUF16.23 +0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03% BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
cafeteria
turizmus vendéglátás
szép
juttatás

SZÉP-kártya: rengeteg pénzt tartanak rajta a magyarok – pedig úgy költik, mint még soha

Mintegy 44 milliárd forintot költöttek a magyarok kikapcsolódásra. A SZÉP kártya idén is a belföldön utazást tervezők leghasznosabb eszköze volt.
Csókási Annamária
2025.08.07, 20:47

A SZÉP kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus fontos eszköze. 2025 júniusában az előző évit közel 27 százalékkal túlszárnyalva 44,4 milliárd forint béren kívüli juttatás került a SZÉP-kártyákra. Az összköltések összesen mintegy 44,2 milliárd forintot tettek ki, közel 14 százalékkal felülmúlva a tavalyi felhasználást. 

Budapest, SZÉP kártya, juttatás, Hungary,-,04.09.2024,-,Hands,With,Money,And,Otp széchenyi kártya nemzetgazdasági minisztérium
Hatalmas összegeket tárolunk SZÉP kártyán / Fotó: Shutterstock

Új SZÉP kártya zsebek, új adatok

A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat, az elfogadóhelyek száma pedig 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret. A népszerűséget meglovagolva kormányrendelet született egy új zseb megnyitásáról, amelyet Aktív Magyarok néven találhatnak meg a felhasználók. Ebből a zsebből ugyanazokat a sport szolgáltatásokat lehet megvásárolni, mint amelyek jelenleg is fizethetőek SZÉP-kártyával.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a SZÉP-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt. A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki. Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki a SZÉP-kártyás költések.

Robbanó cafeteria adatok

2025 első félévében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot. A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3 százalékkal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig kártyáikról. 

Kapcsolódó tartalmaink: 

Cafeteria: Berobbant a nyár, hatalmas összegeket költünk SZÉP-kártyával

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu