SZÉP-kártya: rengeteg pénzt tartanak rajta a magyarok – pedig úgy költik, mint még soha

A SZÉP kártya a 2024-es rekordévet követően idén is a belföldi turizmus fontos eszköze. 2025 júniusában az előző évit közel 27 százalékkal túlszárnyalva 44,4 milliárd forint béren kívüli juttatás került a SZÉP-kártyákra. Az összköltések összesen mintegy 44,2 milliárd forintot tettek ki, közel 14 százalékkal felülmúlva a tavalyi felhasználást.
A pihenni vágyók egyre több helyen használhatják SZÉP-kártyájukat, az elfogadóhelyek száma pedig 7,5 százalékkal nőtt tavaly júniushoz képest, ezzel megközelítette a 158 ezret. A népszerűséget meglovagolva kormányrendelet született egy új zseb megnyitásáról, amelyet Aktív Magyarok néven találhatnak meg a felhasználók. Ebből a zsebből ugyanazokat a sport szolgáltatásokat lehet megvásárolni, mint amelyek jelenleg is fizethetőek SZÉP-kártyával.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a SZÉP-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt. A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki. Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki a SZÉP-kártyás költések.
2025 első félévében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot. A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3 százalékkal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig kártyáikról.
