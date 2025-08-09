Botrány a Sziget Fesztiválon: minden évben tízmilliókat felejtenek ott készpénzben a bulizók – bemutatjuk a különös rendszert

Ahogy azt megírtuk, a Festipay rendszer lehetőséget ad arra, hogy készpénzt vigyünk a Szigetre, sőt arra is, hogy azt utólag visszaváltsuk – de csak egy meghatározott időszakban. Ha a fesztiválozó ezt elmulasztja, a csipkártyán maradt pénz végleg elveszik. Az is tény, hogy aki online tölti fel egyenlegét, annak automatikusan visszautalják a maradványértéke. Megkérdeztük a Sziget Fesztivál szervezőit, hogy milyen arányban.
Mint írták, miután a helyszínen feltöltött egyenleg maradványértéke – különböző technikai okokból – csak a helyszínen váltható vissza, ezt a látogatónak személyesen kell igényelnie a feltöltőpontokon a fesztivál nyitva tartása alatt bármikor, egészen a kiköltözés idejéig, tehát a fesztivál utolsó hajnala után délig. Kiemelték:
annak érdekében, hogy a Festipay kártyán ne maradhasson bent a fesztiválozók feltöltött pénze, már évek óta adott az online feltöltés lehetősége is.
Az online feltöltött egyenleg maradványértéke minden esetben automatikusan visszautalásra kerül a fesztivál zárása után is, a megadott határidőn belül.
Míg a cashless rendszer bevezetésekor a Festipay volt az egyetlen fizetési eszköz, később a rendszert alkalmassá tették a saját bankkártya elfogadására is, pont azért, hogy
ezzel az opcióval kikerülhető legyen a maradványérték.
A tendencia pedig jól látható, hogy a saját bankkártyás fizetés egyre jobban terjed,
is csak az 1/5-e történik készpénzzel – hívták fel a figyelmet. A szervezők válaszukban azt is hangsúlyozták, hogy az online feltöltés használata mellett a fesztivál applikációban regisztrált látogatók folyamatosan nyomon tudják követni az egyenlegük és a visszatéríthető összegek alakulását.
Érdemes azért ennek röviden utánaszámolni. Tavaly mintegy 400 ezren látogattak ki a Szigetre. Ennek 15 százaléka 60 ezer szigetakót jelent. Ennek 20 százaléka az, aki a helyszínen készpénzzel tölti fel a kártyáját, vagyis körülbelül 12 ezer ember.
Ha ők csak átlagosan 5 ezer forintot felejtenek bent a rendszerben fejenként, az 60 millió forint ingyenpénz a fesztivál szervezőinek. Ez azért jelenős összegnek mondható.
A Festipay 2018-ban jelent meg a Sziget Zrt. által szervezett fesztiválokon. Akkor az addig megszokott fesztiválkártyákat a karszalagba épített csipek váltották fel, amivel már nemcsak a beléptetést bonyolítják, hanem fizetni is tudnak vele a fesztivál területén a látogatók. Ehhez viszont először egyenlegfeltöltésre van szükség, ami mobilapplikációról, online utalással, és – itt jön a lényeg – a helyszínen is lehetséges bankkártyáról és készpénzzel.
Csakhogy miközben az online vagy az alkalmazáson keresztüli pénzfeltöltés lehetővé teszi, hogy az adott egyenlegen megmaradt összeget a rendezvény végén automatikusan visszakapja a tulajdonosa, addig az, aki a helyszínen fizetett be készpénzben az adott fesztivál valamelyik feltöltőpontján (top up),
annak magának kell gondoskodnia arról, hogy a fel nem használt összeget visszaszerezze.
Ha ezt nem teszi meg vagy nem tudja elintézni – lássuk be, erre fesztiválkörülmények között jócskán van esély –, akkor így járt: a fennmaradó pénzét elveszíti, és az a Sziget Zrt.-nél landol. Ezt nevezik hivatalosan és némiképp diszkréten kártyán maradó összegnek, és ebből folyt be 57,586 millió forintos árbevétel 2022-ben a társaságnak.
Nem kevés, de volt ez már ennél jóval több is:
Tény, hogy 2023-ra és 2024-re ehhez képest megcsappant 33, illetve 27 millió forintra, de ez még akkor is egy vidéki garzon ára. És még egyszer: ingyenpénzről van szó, amelyet pusztán a feledékenység, vagy a nem kellő tudatosság szül és amiért semmiféle ellenszolgáltatás nem történik a Sziget részéről.
A jövő évi pénzügyi beszámolókból kiderül, 2025-ben mekkora összeggel ajándékozták meg a szigetlakók a szervezőket.
Sziget Fesztivál: ezt sokan nem tudják – így tűnhet el automatikusan a pénzünk, nagyon résen kell lenni
A készpénzhasználatot jogszabály védi, de nem árt az óvatosság. A legnagyobb magyar fesztivál hivatalos tájékoztatója szerint a Festipay rendszer lehetőséget ad arra, hogy készpénzt vigyünk a Szigetre, sőt arra is, hogy azt utólag visszaváltsuk – de csak egy meghatározott időszakban. Ha a fesztiválozó ezt elmulasztja, a csipkártyán maradt pénz végleg elveszik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.