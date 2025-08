Nagyot húzott a Sziget: délután olcsóbban, este a tavalyi árakon vehetik a sört a fesztiválozók – idén is készülnek pénztárcabarát ételekkel

A Sziget területén tíz különböző food-court – azaz könnyen megközelíthető vendéglátózóna – biztosítja, hogy mindenki megtalálja az ízlésének megfelelő fogásokat, legyen szó tradicionális magyar vagy nemzetközi ételekről – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére a fesztivál stábja.

A Sziget Fesztiválra idén is több tízezer szórakozni vágyót várnak / Fotó: Frame Pictures Photo

Mint írták, a kínálat kialakításánál kiemelt szempont volt a változatosság és a minőség: a megszokott street food ételek mellett prémiumkategóriás vendéglátó egységek is megjelennek, elsősorban a VIP-szekcióban.

Idén is jól lehet lakni olcsón a Szigeten

A Budget-Friendly kezdeményezés 2025-ben is folytatódik:

minden vendéglátó egység köteles legalább egy pénztárcabarát fogást biztosítani, amelynek ára nem haladhatja meg a 3500 forintot.

Ezeket a termékeket a szervezők előzetesen egyeztetik a partnerekkel, a VIP-szekcióban azonban eltérő a kínálat és az árak is. A fesztivál hivatalos weboldalán és mobilapplikációjában idén már szűrhető formában is kereshetők a jelen lévő vendéglátóhelyek és azok kínálata – a nemzetközi konyhákra vagy speciális étrendi opciókra lehet szűrni.

Idén kiemelt figyelmet kapnak az ételérzékenységgel élők, valamint a növényi alapú étrendet követők igényei is. A Sziget területén minden eddiginél több

vegetáriánus,

vegán

és „mentes”

opció érhető el. Emellett egy különálló, dedikált stand is kizárólag olyan fogásokat kínál majd, amelyek az egyéni érzékenységekhez igazodnak, így minden látogató biztonsággal választhat magának megfelelő ételt. Azt is elárulták, hogy a melegre való tekintettel a fesztivál különböző vendéglátó zónáiban kényelmes, árnyékolt ülőhelyeket biztosítanak.

Fotó: Frame Pictures Photo

Drágul idén a sör?

Elárulták, hogy a sör ára a tavalyi évhez képest változatlan marad Újdonságként bevezetik, hogy

minden fesztiválnapon 15:00 és 16:00 óra között az összes klubos vendéglátó egységnél kedvezményes áron érhető el a meghatározott csapolt sör.

Megjegyezték, hogy a Sziget idén is változatos italkínálattal várja a látogatókat. Üdítőitalok a legtöbb ételt kínáló vendéglátó egységnél is elérhetők, míg alkoholos és alkoholmentes italok széles választékával a klubos vendéglátóhelyeken találkozhatnak a fesztiválozók. Külön figyelnek azokra is, akik nem fogyasztanak alkoholt: alkoholmentes opciók is helyet kaptak a kínálatban.

Hangsúlyozták: a környezettudatos megoldásokra is nagy hangsúlyt fektetnek a fesztiválon. A szerződött partnerek számára egyértelmű feltétel, hogy

a műanyag zacskók,

nejlontáskák,

eldobható tányérok, evőeszközök

és egyéb csomagolóanyagok helyett

kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékek használhatók. Emellett előny, ha a vendéglátó egységek energiatakarékos technológiákat alkalmaznak, standjaikat környezetbarát anyagokból alakítják ki, és az alapanyag-beszerzésnél a fenntarthatóságra helyezik a hangsúlyt.