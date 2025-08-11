Deviza
EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.95 +0.41% GBP/HUF457.46 +0.23% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.96 -0.2% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.18 +0.03% EUR/HUF395.73 +0.08% USD/HUF340.95 +0.41% GBP/HUF457.46 +0.23% CHF/HUF419.64 -0.17% PLN/HUF92.96 -0.2% RON/HUF78.14 +0.2% CZK/HUF16.18 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,052.99 -0.22% MTELEKOM1,840 +1.2% MOL2,966 -1.08% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,380 -0.96% OPUS589 -0.34% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,120 +0.78% BUMIX9,150.44 -0.12% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,223.6 -0.45% BUX104,052.99 -0.22% MTELEKOM1,840 +1.2% MOL2,966 -1.08% OTP30,470 +0.13% RICHTER10,380 -0.96% OPUS589 -0.34% ANY8,000 +0.25% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,120 +0.78% BUMIX9,150.44 -0.12% CETOP3,598.8 +0.99% CETOP NTR2,223.6 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
turizmus
Sziget Fesztivált
szállás

Széchenyi Fürdő, Terror Háza, skybar-ok – milliárdokat hagynak Budapesten a külföldi fesztiválozók

A legnagyobb magyarországi fesztivál a főváros gazdaságának egyik legnagyobb nyári motorja. Tavaly a több mint 160 ezer külföldi vendég a Sziget hetében milliárdos szállásbevételt generált. Arról kérdeztük a külföldi bulizókat, mekkora a napi kiadásuk, valamint mennyit és mire költenek a belvárosban.
Zováthi Domokos
2025.08.11., 15:49

A Sziget Fesztivál ideje alatt Budapest szálláshelyei minden évben megtelnek, de 2025-ben a növekedés különösen látványos lehet. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) statisztikái szerint a rendezvény hetében tavaly a szállásbevételek 37 százalékkal haladták meg az előző hét adatait, ami közel 7,9 milliárd forintos forgalmat jelentett. Utánajártunk, idén mennyit és mire költ egy átlagos fesztiválozó napi szinten a rendezvény helyszínén és a belvárosban.

Sziget fesztivál
A Sziget Fesztiválra érkező turisták sokat költenek a fővárosban / Fotó: Vasvári Tamás

A szálláshelyek mellett a főváros vendéglátóipara és kiskereskedelmi szektora is jelentős bevételt könyvelhetett el tavaly. Ahogy akkor, most is a belső kerületekben költött a fesztiválra érkező turisták zöme, különösen az V., VI. és VII. kerületben, ahol a bárok és éttermek a hét minden napján teltházzal üzemeltek.

Közel 30 ezer forintot költenek napi szinten a Szigeten, még többet a belvárosban

Bár a pontos fogyasztási adatok nehezen mérhetők, a résztvevők beszámolói alapján a külföldi fesztiválozók napi költése jelentős volt. A helyszínen elérhető ételek, italok, ajándéktárgyak és egyéb szolgáltatások összesen 70 euró/fő/nap átlagos kiadást jelentettek, ami mintegy 27600 forint. Ez egy hatnapos fesztivál esetében 300–600 euró (körülbelül 118–236 ezer forint) személyenként. Ahogy azt megírtuk, egy sör 1750 forint, a tömények 2000, míg a koktélok ára 3400 forint vagy afölött mozog. A különböző zenekarok rajongói pólói 18 ezer forint körül mozognak.

Az érkezők nagy része nem csak a fesztivál területén szórakozott: sokan bejárták a város nevezetességeit, éttermekbe jártak, és bevásároltak. A Világgazdaság által megkérdezett turisták legtöbbje

  • a Parlamenthez,
  • a Városligetbe,
  • a Széchényi fürdőbe,
  • és a Terror Házába látogatott el.

A belvárosban belépőkkel együtt 40-50 ezer forintot költenek, és a fesztivál területén is körülbelül ugyanennyit. Ez az összeg könnyen összejöhet, egy fiatal brit pár elmondta lapunknak, hogy szombaton

30 ezer forintot fizettek a Széchenyi fürdőben a két belépőért, a Terror Házában mintegy 10 ezer forintot költöttek, a jegy mellett kávét is fogyasztottak, majd elmentek az Andrássy úton egy skybar-ba, ahol 37 ezer forintot költöttek vacsorára és koktélokra. Így ketten közel 80 ezer forintot csengettek ki, de nem sajnálják, mert „megért minden egyes eurót”.

Több aktív költekezőt is megkérdeztünk, akik elmondták, hogy

a fesztivál mellett városnézésre, fine dining vacsorákra vagy szervezett programokra is költöttek.

 A vásárlások közt nemcsak fesztiválhoz kötődő ajándéktárgyak és ruházati cikkek szerepeltek, hanem helyi termékek, borok, pálinkák és kézműves portékák is.

A Sziget hatása így messze túlmutat a belépőjegyek árán: a teljes költés jelentős része közvetlenül a főváros gazdaságába áramlik.

A szálláshelyek, vendéglátóhelyek, közlekedési szolgáltatók, kiskereskedők és turisztikai látványosságok mind részesülnek a fesztivál által generált forgalomból.

A számok alapján pedig biztosra vehető, hogy a Sziget a következő években is a nyár egyik legjelentősebb gazdasági hajtóereje marad.

Utánanéztünk a legendának: kiderült, ehetünk-e vállalható áron a Szigeten

Aki nagyon odafigyel, jól tud lakni olcsón is az ország legnagyobb fesztiválján, de akadnak hajmeresztő összegek is szinte a semmiért. Megnéztük, milyen árak várják a bulizókat a Szigeten.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Sziget Fesztivált

Széchenyi Fürdő, Terror Háza, skybar-ok – milliárdokat hagynak Budapesten a külföldi fesztiválozók

A fesztivál mellett városnézésre, fine dining vacsorákra vagy szervezett programokra is költenek a látogatók.
2 perc
Hegyi Zsolt

Rákosrendező: ez okozta a balesetet – megszólalt a MÁV-csoport vezérigazgatója

A forgalmat ideiglenes megoldással állítják helyre.
6 perc
mogyoró

Mogyoróválság: még drágább lehet a Nutella – kiakadtak a németek

A termeléskiesés miatt a legnépszerűbb mogyorókrém ára felszökött az egekbe.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu