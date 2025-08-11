Széchenyi Fürdő, Terror Háza, skybar-ok – milliárdokat hagynak Budapesten a külföldi fesztiválozók

A Sziget Fesztivál ideje alatt Budapest szálláshelyei minden évben megtelnek, de 2025-ben a növekedés különösen látványos lehet. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) statisztikái szerint a rendezvény hetében tavaly a szállásbevételek 37 százalékkal haladták meg az előző hét adatait, ami közel 7,9 milliárd forintos forgalmat jelentett. Utánajártunk, idén mennyit és mire költ egy átlagos fesztiválozó napi szinten a rendezvény helyszínén és a belvárosban.

A Sziget Fesztiválra érkező turisták sokat költenek a fővárosban / Fotó: Vasvári Tamás

A szálláshelyek mellett a főváros vendéglátóipara és kiskereskedelmi szektora is jelentős bevételt könyvelhetett el tavaly. Ahogy akkor, most is a belső kerületekben költött a fesztiválra érkező turisták zöme, különösen az V., VI. és VII. kerületben, ahol a bárok és éttermek a hét minden napján teltházzal üzemeltek.

Közel 30 ezer forintot költenek napi szinten a Szigeten, még többet a belvárosban

Bár a pontos fogyasztási adatok nehezen mérhetők, a résztvevők beszámolói alapján a külföldi fesztiválozók napi költése jelentős volt. A helyszínen elérhető ételek, italok, ajándéktárgyak és egyéb szolgáltatások összesen 70 euró/fő/nap átlagos kiadást jelentettek, ami mintegy 27600 forint. Ez egy hatnapos fesztivál esetében 300–600 euró (körülbelül 118–236 ezer forint) személyenként. Ahogy azt megírtuk, egy sör 1750 forint, a tömények 2000, míg a koktélok ára 3400 forint vagy afölött mozog. A különböző zenekarok rajongói pólói 18 ezer forint körül mozognak.

Az érkezők nagy része nem csak a fesztivál területén szórakozott: sokan bejárták a város nevezetességeit, éttermekbe jártak, és bevásároltak. A Világgazdaság által megkérdezett turisták legtöbbje

a Parlamenthez,

a Városligetbe,

a Széchényi fürdőbe,

és a Terror Házába látogatott el.

A belvárosban belépőkkel együtt 40-50 ezer forintot költenek, és a fesztivál területén is körülbelül ugyanennyit. Ez az összeg könnyen összejöhet, egy fiatal brit pár elmondta lapunknak, hogy szombaton

30 ezer forintot fizettek a Széchenyi fürdőben a két belépőért, a Terror Házában mintegy 10 ezer forintot költöttek, a jegy mellett kávét is fogyasztottak, majd elmentek az Andrássy úton egy skybar-ba, ahol 37 ezer forintot költöttek vacsorára és koktélokra. Így ketten közel 80 ezer forintot csengettek ki, de nem sajnálják, mert „megért minden egyes eurót”.