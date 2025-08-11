Széchenyi Fürdő, Terror Háza, skybar-ok – milliárdokat hagynak Budapesten a külföldi fesztiválozók

A Sziget Fesztivál ideje alatt Budapest szálláshelyei minden évben megtelnek, de 2025-ben a növekedés különösen látványos lehet. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) statisztikái szerint a rendezvény hetében tavaly a szállásbevételek 37 százalékkal haladták meg az előző hét adatait, ami közel 7,9 milliárd forintos forgalmat jelentett. Utánajártunk, idén mennyit és mire költ egy átlagos fesztiválozó napi szinten a rendezvény helyszínén és a belvárosban.
A szálláshelyek mellett a főváros vendéglátóipara és kiskereskedelmi szektora is jelentős bevételt könyvelhetett el tavaly. Ahogy akkor, most is a belső kerületekben költött a fesztiválra érkező turisták zöme, különösen az V., VI. és VII. kerületben, ahol a bárok és éttermek a hét minden napján teltházzal üzemeltek.
Bár a pontos fogyasztási adatok nehezen mérhetők, a résztvevők beszámolói alapján a külföldi fesztiválozók napi költése jelentős volt. A helyszínen elérhető ételek, italok, ajándéktárgyak és egyéb szolgáltatások összesen 70 euró/fő/nap átlagos kiadást jelentettek, ami mintegy 27600 forint. Ez egy hatnapos fesztivál esetében 300–600 euró (körülbelül 118–236 ezer forint) személyenként. Ahogy azt megírtuk, egy sör 1750 forint, a tömények 2000, míg a koktélok ára 3400 forint vagy afölött mozog. A különböző zenekarok rajongói pólói 18 ezer forint körül mozognak.
Az érkezők nagy része nem csak a fesztivál területén szórakozott: sokan bejárták a város nevezetességeit, éttermekbe jártak, és bevásároltak. A Világgazdaság által megkérdezett turisták legtöbbje
A belvárosban belépőkkel együtt 40-50 ezer forintot költenek, és a fesztivál területén is körülbelül ugyanennyit. Ez az összeg könnyen összejöhet, egy fiatal brit pár elmondta lapunknak, hogy szombaton
30 ezer forintot fizettek a Széchenyi fürdőben a két belépőért, a Terror Házában mintegy 10 ezer forintot költöttek, a jegy mellett kávét is fogyasztottak, majd elmentek az Andrássy úton egy skybar-ba, ahol 37 ezer forintot költöttek vacsorára és koktélokra. Így ketten közel 80 ezer forintot csengettek ki, de nem sajnálják, mert „megért minden egyes eurót”.
Több aktív költekezőt is megkérdeztünk, akik elmondták, hogy
a fesztivál mellett városnézésre, fine dining vacsorákra vagy szervezett programokra is költöttek.
A vásárlások közt nemcsak fesztiválhoz kötődő ajándéktárgyak és ruházati cikkek szerepeltek, hanem helyi termékek, borok, pálinkák és kézműves portékák is.
A Sziget hatása így messze túlmutat a belépőjegyek árán: a teljes költés jelentős része közvetlenül a főváros gazdaságába áramlik.
A szálláshelyek, vendéglátóhelyek, közlekedési szolgáltatók, kiskereskedők és turisztikai látványosságok mind részesülnek a fesztivál által generált forgalomból.
A számok alapján pedig biztosra vehető, hogy a Sziget a következő években is a nyár egyik legjelentősebb gazdasági hajtóereje marad.
Utánanéztünk a legendának: kiderült, ehetünk-e vállalható áron a Szigeten
Aki nagyon odafigyel, jól tud lakni olcsón is az ország legnagyobb fesztiválján, de akadnak hajmeresztő összegek is szinte a semmiért. Megnéztük, milyen árak várják a bulizókat a Szigeten.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.