Üvegvisszaváltás: már Európában is szemet szúrnak a magyarok – megjelent egy különös szokás

Egy évvel a visszaváltási rendszer (DRS) bevezetése után már meghaladta a 80 százalékot, volt olyan hónap, amelyben már a 90 százalékot is a visszaváltási arány, a REpont automaták elérhetősége pedig egyre inkább boltválasztási szemponttá vált a fogyasztóknak – hangzott el a Coca-Cola Magyarország által szervezett fenntarthatósági kerekasztal-beszélgetésen a Sziget Fesztiválon.

A Szigeten megtalálhatóak a RePontok / Fotó: Zováthi Domokos

Bikfalvi Istvánné, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség főtitkára szerint a kimagasló visszaváltási és újrahasznosítási arányok mögött

a gyártók,

a kereskedelmi szereplők,

a hulladékkezelési szakemberek

és a fogyasztók

közös erőfeszítései állnak, amelyeket a szabályozó hatóságokkal és a kormányzattal való szoros együttműködés tett lehetővé.

A hazai lakosság gyorsan megszokta a visszaváltási rendszert

Runtág Tivadar, a MOHU operatív igazgatója ismertette a rendszer eddigi eredményeit.

A tavalyi bevezetés óta a hazai lakosság több mint 2,7 milliárd darab visszaváltási díjas terméket vitt vissza a RePont automatákba vagy kézi átvételi pontokra.

Az idei nyár rekordokat hozott a visszaváltás terén: egyes napokon a visszaváltott italcsomagolások száma meghaladta a 15 milliót.

A mostani 80 százalékos visszaváltási arány európai viszonylatban is kiváló eredmény, és várhatóan 2026-ra állandósul majd a 90 százalék feletti érték.

A korábbi, házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerben az italcsomagolások visszagyűjtési aránya mindössze 30-35 százalék körüli volt.

A visszaváltási rendszerért felelős MOHU zárt logisztikai rendszert működtet, így az összegyűjtött csomagolás garantáltan újrahasznosításra kerül, nem jut a szemétégetőbe vagy lerakóba. Büszkék vagyunk az eddigi eredményekre, és azt látjuk, hogy a hazai lakosság különösen nyitottan és együttműködően fogadta ezt a nem kis változást. A közös erőfeszítéseknek köszönhetően néhány hónap leforgása alatt hatalmas lépést tettünk egy fenntarthatóbb jövő megteremtése felé – tette hozzá.

A DRS-rendszer, azaz az italcsomagolások kötelező visszaváltási díjas rendszerének bevezetése fontos mérföldkő volt a kormányzat Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében, egy, a körforgásos gazdaság felé tett újabb fontos lépés, amely nemcsak környezetvédelmi célokat szolgál, hanem az iparfejlesztés és az erőforrások hatékonyabb felhasználása szempontjából is kiemelt jelentőségű – mondta Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Kiemelte, hogy az eddigi eredmények, így a visszaváltási arány gyors növekedése azt mutatják, hogy megfelelő infrastruktúra, szemléletformálás és ösztönzés mellett a hazai fogyasztók is szívügyüknek tekinti a környezetvédelmet. Ez egyértelműen jelzi, hogy jó úton haladunk a zöld átállásban.

A kormányzat számára kulcsfontosságú a lakosság szemléletformálása, a hazai ipar energia- és nyersanyagtakarékos gazdálkodása,

valamint a gyártókkal és hulladékgazdálkodási szereplőkkel való szoros együttműködés is, hiszen ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy hosszú távon fenntartható és versenyképes rendszert építsünk.