Szja-emelés: forintra pontosan kiszámoltuk, mennyivel csökkenne a nettó bér Magyarországon a három kulcs bevezetésével – sokkoló, mire készülhet a Tisza párt

Drámai életszínvonal romlást eredményezhet Magyarországon Magyar Péter adórendszer-javaslata. Mint ismert, az Index kedd reggel bemutatott egy belsős dokumentumot , ami eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja rendszert és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.

Mindez egyébként teljesen ellentétes azzal, amit eddig Magyar Péter kommunikált, a Tisza Párt a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában tavasszal még arról kérdezte meg az embereket.

egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százaléka csökkenjen?

Nem meglepő módon a válaszoló 1 millió 137 ezer ember döntő többsége, több, mint 900 ezren az adócsökkentés mellett szavaztak. Bár az ellenzéki párt azt nem tette hozzá, hogy ezt miből finanszírozná, szakértők szerint minimum 2000 milliárd forintos kiesést jelentene az államkasszának, amit aligha tud másképp előteremteni, mint hogy más adókulcsokat drasztikusan megemelje.

Kiszámoltuk, hogy mekkora kár éri a munkavállalókat

A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag-és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni.

A számok nyelvén: akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 123 706 forint elvonással szembesülhet.

Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója majdnem negyven ezer forinttal lehet kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 334 569 forintra csökken.

Még jobban sújtja az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint a 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 154 196 forint, ami 49 196 forint adónövekedés jelent.