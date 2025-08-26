Szürkegazdaságot és kivándorlást hozhat a Tisza Párt tervezett adóreformja

A Tisza Párt háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetését készíti elő egy az Index birtokába került feljegyzés szerint. A tervek alapján már az átlagkereset is a jelenleginél magasabb, 22 százalékos kulcs alá esne, a legjobban keresők pedig 33 százalékos szja-t fizetnének. Ez éles ellentétben áll Magyar Péter és a Tisza Párt korábbi ígéreteivel. Molnár Dániel, az MGFÜ vezető elemzője a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy az így csökkenő nettó jövedelmek miatt a legmagasabban képzettek esetében akár a kivándorlás is felerősödhet.

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve / Fotó: AFP

A feljegyzés alapján az éves ötmillió forint alatti jövedelmek maradnának a mostani 15 százalékos kulcs alatt, ám ötmillió és 15 millió forint között már 22 százalékot kellene fizetni, a 15 millió felettiek pedig 33 százalékos sávba kerülnének. Ez azt jelentené, hogy már az átlag- és mediánkeresetűek is többet adóznának, a legjobban keresőknél – például számos orvosnál – pedig komoly pluszterhek jelentkeznének.

A bruttó mediánkereset az idei év első öt hónapjában 554 ezer forintot tett ki, amely éves szinten több mint 6,6 millió forint. Vagyis az szja-emelési tervek már a mediánkeresetet is érintenék.

Ebből kiindulva nagyságrendileg a munkavállalók 60-70 százaléka járna kedvezőtlenül, szembesülne magasabb adóteherrel a jelenlegi bérskálát illetően, amely így alacsonyabb nettó bért jelentene számukra

– jelezte a lapnak a közgazdász.

Orbán Viktor reagált Magyar Péter sokkoló szja-s tervére: Régi szoci mantra! A miniszterelnök szerint a Tisza Párt elnökének adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyar Péter pártjának szja-emelése rég szoci mantra.

Ezt művelheti a gazdasággal a tervezet

A tényleges költségvetési hatásra vonatkozóan nehéz becslést adni. A költségvetés az idei évben 4905 milliárd forint személyijövedelemadó-bevétellel számol. A munkavállalók ilyen széles körét ilyen jelentős mértékben érintő intézkedés érdemi, ezermilliárdos nagyságrendű bevételt generálna, elméletileg. Azonban a gyakorlatban számolni kell a negatív következményekkel is – hangsúlyozta Molnár Dániel.

A magasabb adókulcsok miatt szélesebb körben elterjedhet a szürkefoglalkoztatás, amelynek keretében a munkavállalók csak a bérük egy részét kapnák hivatalosan, fehéren, a magasabb adókulcs alá tartozó részét viszont zsebbe fizetnék ki, vagyis feketén.

Ez pedig csökkentené az állami bevételeket, továbbá a rendszer igazságosságát is. Az egykulcsos szja egyik legnagyobb előnye pont abban rejlik, hogy nem ösztönöz a szürkefoglalkoztatásra.