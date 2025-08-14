Deviza
EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF339.1 +0.47% GBP/HUF459.56 +0.23% CHF/HUF420.34 +0.25% PLN/HUF92.76 -0.19% RON/HUF78.05 -0.04% CZK/HUF16.15 -0.06% EUR/HUF395.41 +0.04% USD/HUF339.1 +0.47% GBP/HUF459.56 +0.23% CHF/HUF420.34 +0.25% PLN/HUF92.76 -0.19% RON/HUF78.05 -0.04% CZK/HUF16.15 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,705.12 -0.03% MTELEKOM1,912 +0.63% MOL2,988 -0.33% OTP30,390 -0.1% RICHTER10,500 +0.1% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163 -0.61% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,201.12 -0.04% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,213.86 -1.2% BUX104,705.12 -0.03% MTELEKOM1,912 +0.63% MOL2,988 -0.33% OTP30,390 -0.1% RICHTER10,500 +0.1% OPUS587 +0.17% ANY8,000 0% AUTOWALLIS163 -0.61% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,201.12 -0.04% CETOP3,595.24 +0.04% CETOP NTR2,213.86 -1.2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Nyíregyháza
akkugyár
Sunwoda
támogatás
uniós szabály

Brüsszel által jóváhagyott támogatással épül egy magyar akkugyár

Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyott egy 264 millió eurós magyarországi intézkedést. A támogatást a Sunwoda Automotive Energy Technology Kft. használahtja fel egy elektromosjármű-akkumulátorgyár építéséhez.
VG
2025.08.14., 14:10
Fotó: MTI

Elektromosjármű-akkumulátorgyár épülhez állami támogatással Magyarországon. A támogatás nagysága 264 millió euró, amelyet az Európai bizottság már jóváhagyott az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint – tette közzé hírlevelében az Európai Bizottság.

támogatás
A most támogatáshoz jutott Sunwoda beruházásának korábbi bejelentése - korábbi kép/Fotó: Soós Lajos

A támogatás készpénzből és adójóváírásból áll. A forrást a Sunwoda Hungary a 1,43 milliárd eurós beruházásához használhatja fel. A társaság az akkumulátorgyárat Nyíregyházán építi, zöldmezős projektként. A támogatás a közzétettel szerint arra ösztönzi, hogy beruházásait Magyarországra összpontosítsa, és járuljon hozzá Nyíregyháza gazdasági fejlődéséhez azáltal, hogy több mint 2500 közvetlen és több mint 470 közvetett munkahelyet teremt a régióban. A társaság lítium-ion akkumulátorcellákat fog gyártani, amelyek majd elektromos járműveket működtetnek.

Pont jó célt szolgál a támogatás

A Bizottság az uniós állami támogatási szabályok, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján értékelte a magyar intézkedést. Ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok támogassák Európa leghátrányosabb helyzetű területeinek gazdasági fejlődését a regionális támogatási iránymutatás alapján. A Bizottság megállapította, hogy

  • Az intézkedés hozzájárul a hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez, foglalkoztatásához és versenyképességéhez.
  • A támogatás szükséges és megfelelő.
  • A támogatás ösztönző hatással bír, mivel a kedvezményezett az állami támogatás nélkül nem valósította volna meg a projektet az Európai Gazdasági Térségben.
  • Az intézkedés arányos, mivel a magyarországi beruházás elindításához szükséges minimumra korlátozódik.

A támogatás nem haladja meg a magyar regionális támogatási térképen meghatározott támogatási intenzitás alapján kiszámított maximális támogatási összeget, és korlátozottan hat az EU-n belüli versenyre és kereskedelemre. Ennek alapján a Bizottság jóváhagyta a magyar intézkedést az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján.

A Világgazdaság elsőzör 2022 májusában írt a beruházás frissen bejelentett előkészületeiről. Nem sokkal később újabb részletekre derült fény.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
tűzvész

A harmadik is kigyulladt, no de mi történik a budapesti buszokkal?

A csütörtök reggeli eset után, délben újabb busz gyulladt ki.
2 perc
Nyíregyháza

Brüsszel által jóváhagyott támogatással épül egy magyar akkugyár

A támogatás szükséges és megfelelő.
3 perc
chip

Elképesztő kínai felsülés: a kínai mesterségesintelligencia-csodagyerek megbukott a kínai csipekkel

Mégsem érkezik a DeepSeek-MI új fejlesztése

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu