Deviza
EUR/HUF397.3 +0.48% USD/HUF339.67 +0.58% GBP/HUF458.51 +0.5% CHF/HUF423.55 +0.64% PLN/HUF93.17 +0.39% RON/HUF78.63 +0.45% CZK/HUF16.19 +0.53% EUR/HUF397.3 +0.48% USD/HUF339.67 +0.58% GBP/HUF458.51 +0.5% CHF/HUF423.55 +0.64% PLN/HUF93.17 +0.39% RON/HUF78.63 +0.45% CZK/HUF16.19 +0.53%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,871.36 -0.61% MTELEKOM1,958 -0.31% MOL2,952 +0.07% OTP30,390 -1.09% RICHTER10,610 -0.75% OPUS588 +2.04% ANY7,860 -0.76% AUTOWALLIS160.5 -0.93% WABERERS5,280 0% BUMIX9,206.88 -0.28% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,186.18 -0.05% BUX104,871.36 -0.61% MTELEKOM1,958 -0.31% MOL2,952 +0.07% OTP30,390 -1.09% RICHTER10,610 -0.75% OPUS588 +2.04% ANY7,860 -0.76% AUTOWALLIS160.5 -0.93% WABERERS5,280 0% BUMIX9,206.88 -0.28% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,186.18 -0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
benzin
Mol

Döntött a Mol, beigazolódott, amitől mindenki tartott – emelkedik az üzemanyagok ára

Drágul a tankolás keddtől. A Mol mindkét üzemanyagfajta árát megemeli.
Andor Attila
2025.08.25, 11:26
Frissítve: 2025.08.25, 11:33

Az olajcég reagál a piaci folyamatokra. Az elmúlt napokban mind a két tényező az autósok számára kedvezőtlen irányba mozdult el. A forint is gyengült a dollárral szemben, hétfőn napközben 339 forint fölött kell fizetni a zöldhasú egységéért. 

tankolás
Drágul a tankolás / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Emellett a Brent olajfajta ára is emelkedett: hordóját 67 dollár fölött jegyzik.

A Mol döntése szerint

 a benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025. 08. 25-én):

  • 95-ös benzin: 581 Ft/liter,
  • gázolaj: 588 Ft/liter.

Ezek az árak emelkednek tehát holnaptól, érdemes még ma ellátogatni a kutakra. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu