Döntött a Mol, beigazolódott, amitől mindenki tartott – emelkedik az üzemanyagok ára

Az olajcég reagál a piaci folyamatokra. Az elmúlt napokban mind a két tényező az autósok számára kedvezőtlen irányba mozdult el. A forint is gyengült a dollárral szemben, hétfőn napközben 339 forint fölött kell fizetni a zöldhasú egységéért.
Emellett a Brent olajfajta ára is emelkedett: hordóját 67 dollár fölött jegyzik.
A Mol döntése szerint
a benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.
Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025. 08. 25-én):
Ezek az árak emelkednek tehát holnaptól, érdemes még ma ellátogatni a kutakra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.