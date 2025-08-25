Döntött a Mol, beigazolódott, amitől mindenki tartott – emelkedik az üzemanyagok ára

Az olajcég reagál a piaci folyamatokra. Az elmúlt napokban mind a két tényező az autósok számára kedvezőtlen irányba mozdult el. A forint is gyengült a dollárral szemben, hétfőn napközben 339 forint fölött kell fizetni a zöldhasú egységéért.

Drágul a tankolás / Fotó: Cristi Croitoru / Shutterstock

Emellett a Brent olajfajta ára is emelkedett: hordóját 67 dollár fölött jegyzik.

A Mol döntése szerint

a benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.

Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025. 08. 25-én):

95-ös benzin: 581 Ft/liter,

gázolaj: 588 Ft/liter.

Ezek az árak emelkednek tehát holnaptól, érdemes még ma ellátogatni a kutakra.