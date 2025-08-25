Üzemanyag Magyarországon: jön a fontos bejelentés az új árakról órákon belül – csoda kell, hogy ne dráguljon

Az olajárak hétfőn emelkedtek, miután Ukrajna fokozta az Oroszország elleni támadásait, ami fokozta az aggodalmat az orosz olajellátás zavaraival kapcsolatban. Emellett az amerikai kamat csökkentési várakozások pozitívan befolyásolták a globális növekedés és az üzemanyag-kereslet kilátásait.

A Brent nyersolaj határidős ára 3 centtel, azaz 0,04 százalékkal 67,76 dollárra emelkedett. Egy hete még alig több, mint 65 dolláron állt, azaz bő 2 százalékot drágult néhány nap alatt.

Drágulhat a tankolás / Fotó: Székelyhidi Balázs

Ukrajna vasárnap dróntámadást indított Oroszország ellen, aminek következtében jelentősen csökkent az egyik legnagyobb orosz atomerőmű reaktorának kapacitása, és hatalmas tüzet okozott az uszt–lugai üzemanyagexport terminálon – közölték orosz tisztviselők. Emellett 4 napja tart a tűz az oroszországi novosahtyinszki finomítóban, amelyet szintén egy ukrán dróntámadás okozott. A finomító főként exportra értékesít üzemanyagot, éves kapacitása 5 millió tonna olaj, azaz napi körülbelül 100 000 hordó.



Tekintettel arra, hogy Ukrajna sikeresen célba vette az orosz olajinfrastruktúrát... a nyersolaj kockázatai a felfelé tolódnak

– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

Eközben J. D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke vasárnap kijelentette, hogy Oroszország „jelentős engedményeket” tett az Ukrajnával folytatott háború tárgyalásos rendezése érdekében. „Felismerték, hogy nem lesznek képesek bábrezsimet beiktatni Kijevbe. Donald Trump amerikai elnök pénteken azonban megismételte fenyegetését, miszerint szankciókat vet ki Oroszország ellen, ha két héten belül nem történik előrelépés Ukrajna békés rendezése felé.

Javult a befektetők kockázatvállalási hajlandósága, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke pénteken jelezte, hogy az amerikai jegybank jövő havi ülésén kamatcsökkentésre kerülhet sor.

„A piacokon tapasztalható kockázatvállalási hajlam az árupiac felé tolja a befektetőket – áll az ANZ elemzőinek közleményében.

A forint sem tartja magát

A Mol üzemanyagár-döntése szempontjából meghatározó másik tényező, a dollár-forint árfolyam is a kedvezőtlen irányba mozdult.

A forint gyengül a dollárral szemben. Hétfő reggel 338 forint fölött kellett fizetni egy zöldhasúért, míg vasárnap este 337 forintba került egy dollár.

Utoljára pénteken változtatott az üzemanyagok árán a Mol, szombattól kismértékű emelés következett. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal került többe. A hétvégén az átlagárak következőképpen alakultak:

95-ös benzin: 583 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

A trendek alapján szinte biztosra lehet venni, hogy tovább emel a Mol, így tehát minden valószínűség szerint nem érdemes várni a tankolással.