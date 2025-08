Élesedik a tanszervásár, a boltok felkészültek a rohamra

Széles, akár az ezres nagyságrendet is elérheti a nagyobb áruházláncok kínálatában a tanszerek és taneszközök, iskolai felszerelésnek számító termékek köre. Néhány alapvető tanszert – például füzeteket – egyszerű kivitelben már százforintos egységár alatt is találni az üzletekben augusztus elején, és nem árt használni az egyes áruházláncok vásárlói kártyáit, applikációit is, mert az igazán kedvező árakat gyakran azokhoz kötik a vállalatok – derül ki az Origo által készített körképből.

Kezdődhet a tanszervásár, a kiskereskedőknél bőséges az áruválaszték az iskolai felszerelésekből (illusztráció)

Fotó: Pexels

Tanszerekre való költés után jön az szja-mentesség

Az Origo összeállításában a családokat segítő kormányzati intézkedések kapcsán arról ír, hogy idén a kiadások tekintetében még több családnál válhat könnyebbé az ősz. A korábbi kormányzati döntés nyomán a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák esetében már 2020-ban bevezették a személyijövedelemadó-mentességet, ez több mint 55 ezer édesanyát érint. Idén október elsejétől pedig a háromgyermekes édesanyák esetében is bevezetik az szja-mentességet, ebben az esetben 200-250 ezer édesanyáról beszélhetünk. Így idén október elsejétől körülbelül 300 ezer nagycsaládos édesanya lesz szja-mentes, ami komoly segítséget jelent a tanévkezdéshez köthető kiadások után.

Ugyanakkor már idén júliusban duplájára emelkedett a családi adókedvezmény összege, az e rendelkezés révén felszabaduló összeg szintén jelentős segítséget jelent a családoknak a nyáron, illetve a tanévkezdés előtti időszakban.

Az összesítések alapján Magyarországon jelenleg 40-100 ezer forintból oldható meg egy gyermek szeptemberi iskolába indítása.

A tényleges költségek persze nagyban függnek a gyerekek és a szülők egyéni preferenciáitól a tanszerek közötti válogatásnál, illetve attól, kér-e az adott intézmény, alsós tanító néhány plusz eszközt a diákoktól a tanórákra.

A lap megvizsgálta azt is, milyen előnyei és hátrányai vannak annak, ha a szülők inkább előre összeállított tanszercsomagokat vásárolnának a gyerekeknek, és csak a szükséges kiegészítőket vennék meg külön. Az árakban a csomagokba kerülő taneszközök mennyiségét és jellegét tekintve igen nagy a szórás: találni felső tagozatos tanulóknak összeállított tanszercsomagot 9125 forintért, sőt, egy általános írószercsomag temperával, festékkel, gyurmával ecsetekkel és zsírkrétával 5450 forintért is megszerezhető, de általános irányelvként a 15 és 25 ezer forint közötti árban találni előre összeállított tanszercsomagokat.