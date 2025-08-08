Taxis hiénák Budapesten: a főváros elismerte, katasztrofális a helyzet, kegyetlen a csalás – „A kezemet nézd, ne a terminált”

Az utaspanaszok alapján megállapítható, hogy a nem rendelés alapján szolgáltató taxisok a beülős utasokat, jellemzően a külföldieket, még mindig jelentős mértékben, rendszeresen és számos esetben a jogosan felszámolható viteldíj sokszorosát elkérve, különböző módszerekkel megkárosítják – válaszolta megkeresésünkre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A legnagyobb veszélyben a rendelés nélkül taxiba ülő turisták vannak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mint írták, a szolgáltatásellenőrök folyamatosan ellenőriztek a fesztivál ideje alatt, az ellenőrzések eredményeként, jogsértés miatt 30 jegyzőkönyvet vettek fel.

Gyakori lényegesebb jogszabálysértések:

a személytaxi-szolgáltatáshoz szükséges megfelelő engedélyek,

dokumentumok hiánya,

az ellenőrzés megtagadása,

a viteldíjjal kapcsolatos visszaélések,

a nyugtaadás elmulasztása.

Kérdésünkre elmondták, hogy jellemző a POS terminállal elkövetett csalás:

egy nullával többet ír a POS terminálba a taxis úgy, hogy a kijelzőt eltakarja,

szintén POS terminállal elkövetett csalás volt az is, amikor a taxis a fizetendő valuta nemét váltotta át forintról svájci frankra. Felhívták a figyelmet arra, hogy sajnos a POS terminállal elkövetett visszaélések az elmúlt évben egyre gyakoribbá váltak.

Azt is elárulták, hogy ellenőrzés megtagadása viszonylag gyakran fordul elő. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azt követően, hogy az ellenőr kollégák igazolják magukat és tájékoztatják a taxist, hogy ellenőrzés alá kívánják vonni, a taxis úgy nyilatkozik, hogy nem adja át az engedélyeit, dokumentumait és el is hajt a helyszínről.

A bírságtétel emelkedett, ez 1 040 000 forintos bírságot von maga után a közlekedési hatóságnál.

Ilyenkor az ellenőrök felveszik a helyszínen a jegyzőkönyvet, és bizonyítékul videó- és fényképfelvételt készítenek.

De mi a helyzet a repülőtérrel?

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a helyzet az utóbbi években normalizálódott a BKK szerint, de azért, hogy a jelenség ne térhessen vissza, a reptéri ellenőrzések továbbra is rendszeresek együttműködve a Repülőtéri Rendőr Igazgatósággal (RRI) és a reptér biztonsági szolgáltatást végző cégével.