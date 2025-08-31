Deviza
csalás
rendőrség
ügyfél
adathalászat
OTP Bank

Nagyon szorult helyzetbe kerülhet, ha bedől ennek a hívásnak

Telefonos csalók hatósági személyeknek adják ki magukat, és így próbálják meg átverni az OTP Bank ügyfeleit.
Világgazdaság
2025.08.31, 14:29

A telefonos csalók rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos szervnél dolgozónak adják ki magukat – idézi a pénzintézet közösségimédia-oldalán található tájékoztatót az Origo.

Ismét telefonos csalók próbálják meg átverni az OTP Bank ügyfeleit / Fotó: Shutterstock

Így próbálnak meg átverni a telefonos csalók

Többek között telefonon vagy videóhívásban hamis igazolványt, például rendőrigazolványt bemutatva arra szólítják fel a bank gyanútlan ügyfeleit, hogy

  • vegyék ki a pénzüket a bankból, azért, hogy ők „biztonságos helyre”, „biztonsági számlára” mozgassák a pénzt, amelyek valójában nem léteznek,
  • utalják át az általuk megadott számlaszámra a pénzüket, hogy biztonságba helyezzék, és eközben arra kérik áldozataikat, hogy ne mondják el a banki ügyintézőnek, hogy mi okból vesznek ki nagyobb összegű készpénzt vagy teljesítenek utalást.

A csalók a banki ügyintézőket megbízhatatlannak állítják be, azért, hogy kizárólag az általuk adott instrukciókat kövessék az áldozatok az ügyintézés ideje alatt. Majd, készpénzfelvétel esetén a csalók már a bankfiók előtt vagy közterületen átveszik a készpénzt a gyanútlan ügyfelektől, és az átvett készpénzzel együtt a továbbiakban elérhetetlenné válnak.

Tudni kell azonban, hogy a rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kér arra banki ügyfeleket, hogy vegyenek ki készpénzt vagy utaljanak át egy biztonsági számlára, és azt sem, hogy titkolják el a banki ügyintézés során, hogy milyen célból kérik a tranzakció teljesítését. 

A csalás kivédésére további hasznos információkat talál ide kattintva.

 

