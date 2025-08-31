Nagyon szorult helyzetbe kerülhet, ha bedől ennek a hívásnak

A telefonos csalók rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos szervnél dolgozónak adják ki magukat – idézi a pénzintézet közösségimédia-oldalán található tájékoztatót az Origo.
Többek között telefonon vagy videóhívásban hamis igazolványt, például rendőrigazolványt bemutatva arra szólítják fel a bank gyanútlan ügyfeleit, hogy
A csalók a banki ügyintézőket megbízhatatlannak állítják be, azért, hogy kizárólag az általuk adott instrukciókat kövessék az áldozatok az ügyintézés ideje alatt. Majd, készpénzfelvétel esetén a csalók már a bankfiók előtt vagy közterületen átveszik a készpénzt a gyanútlan ügyfelektől, és az átvett készpénzzel együtt a továbbiakban elérhetetlenné válnak.
Tudni kell azonban, hogy a rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kér arra banki ügyfeleket, hogy vegyenek ki készpénzt vagy utaljanak át egy biztonsági számlára, és azt sem, hogy titkolják el a banki ügyintézés során, hogy milyen célból kérik a tranzakció teljesítését.
A csalás kivédésére további hasznos információkat talál ide kattintva.
