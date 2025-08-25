Figyelem: a Telekom nagy leállást jelentett be – napokig szünetelhet az internet- és a telefonszolgáltatás több magyar városban is

A Telekom nagy leállást jelentett be: technikai karbantartás és fejlesztés miatt augusztus 25–27. között több településen és budapesti kerületben időszakos szolgáltatáskiesésekre kell számítani. Az érintett időpontokban a televízió, az internet és a telefon sem lesz elérhető.
A szolgáltató a honlapján részletes listát tett közzé, amelyből kiderül, mikor és hol várhatók a leállások. A nagyobb városok közül például Pécs, Szombathely, Debrecen, Székesfehérvár és Győr is érintett lesz, de több kisebb településen és fővárosi kerületben is fennakadások lehetnek. Mint például:
A Telekom közleménye szerint a leállások többsége rövid ideig tart, de bizonyos helyeken – például Budapesten vagy Pécs környékén – akár többórás kiesés is előfordulhat. A cég arra kéri ügyfeleit, hogy a megadott időpontokban készüljenek fel az esetleges fennakadásokra, és ha lehet, előre intézzék azokat az ügyeket, amelyekhez internet- vagy telefonkapcsolat szükséges.
Hasonló leállás volt tapasztalható augusztus elején is. Akkor is karbantartás és hálózatfejlesztés miatt állt le a szolgáltatás.
