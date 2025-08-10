Olyan pláza jön létre Budapesten, amilyen nincs még egy a régióban: még Prágát is előzi a magyar főváros, Bécs a kanyarban sincs

Balogh Olivér és Balogh Viktor, a Time Out Marketnek helyet adó Corvin Palace tulajdonosai a Világgazdaságnak adott interjújukban arról is beszéltek, hogy
Mikor kezdődött a Corvin Palace felújítása, és hogy áll most a projekt?
Balogh Olivér: Térjünk vissza egy kicsit a múltba, hiszen már nagyon régóta terveztük az épület felújítását. Már a 2008-as válság előtt voltak tervek a Corvin rekonstrukciójáról: ekkor még egy „Urban Entertainment Center” – azaz egy modern, városi élményközpont – volt az elképzelésünk. Mindezt egy hatalmas előadóteremmel álmodtuk meg, amely színházi eseményeknek, koncerteknek, előadásoknak adott volna otthont, körülötte üzletekkel, éttermekkel és rooftop bárral. A válság elsöpörte ezt a projektet, így végül 2015-ben álltunk neki a tervezésnek.
Tarlós István főpolgármester ugyanis abban az évben jelentette be, hogy megújul a Blaha Lujza tér.
Akkor még egy nagyobb volumenű felújítást szerettünk volna, és olyan koncepciót is felvázoltunk, hogy az épület mínusz egyes szintjét összekötjük a kettes metróval, de ez műszakilag kivitelezhetetlen volt, hiszen túl sok fontos közmű halad át a területen a felszín alatt.
Hogyan és mennyiben térül meg egy ilyen beruházás?
Balogh Viktor: Az épület átesett egy úgynevezett „shell and core” felújításon, ami gyakorlatilag a szerkezetét érintette, ezt szinte teljes mértékben banki finanszírozásból vezényeltük, és durván 10 milliárd forintos nagyságrendről beszélünk. Az épület régi állapotát sokan ismerik, láthattuk, hogyan nézett ki a homlokzata, belül pedig erős nyomokat hagyott rajta a kommunizmus. A pinceszintet is kimélyítettük, ahova kereskedelmi bérlőkkel szerződtünk. Liftmagokat építettünk, a teljes gépészetet, az elektromos rendszert és a nyílászárókat is felújítottuk, szóval korszerűsítettük az egészet. Kicseréltük a korábbi kazánházat egy új, modern hőszivattyús rendszerre, amivel elképesztő mértékű hatékonyságnövekedést tudtunk elérni.
Az egész Corvin Palace projektnél 10 éves megtérüléssel számolunk. A felújítás oroszlánrésze 2022. januártól 2023. októberig tartott. Bő másfél év alatt újra tudtak nyitni a kereskedelmi egységek. Mára eljutottunk oda, hogy két nagy projekt maradt hátra az épületben, az egyik a Time Out Market, a másik pedig a Ruby Hotels. Megjegyzem, a szállodalánc egyébként elsőként Budapesten lép piacra Közép-Európában.
Mindig is terveztek hotelt az épületbe?
Balogh Olivér: Bár mindig is multifunkciós épületet szerettünk volna létrehozni, eredetileg, amikor 2020-ban nekiálltunk az felújításának, még az volt a tervünk, hogy a kereskedelmi területek mellé irodákat létesítünk. Megkerestük a CBRE-t, és a közös munka alatt kiderült, hogy sokkal több érdeklődő van hotelre, mint irodára, valamint annyival jobb feltételekkel lehet ezeket a területeket kiadni hosszú távra fixen egy bérlőnek, hogy innentől kezdve nem volt kérdés. A Ruby Hotels koncepciója pedig nagyon passzolt a Time Out Markethez, mert a szállodalánc a városi turistákat és a helyi lakosságot célozza meg. Ez egy 4 csillagos hotel rendkívül kompetitív árakkal, kiváló alapvető szolgáltatásokkal, és bár nincsen spa, konditerem vagy minibár, minden szoba hangulatos és kényelmes.
Egy turista átlagosan két és fél napra jön Budapestre, ezt az időszakot pedig aktívan tölti a városban.
A vendégek a hotelben tudnak reggelizni egy nagyot, viszont mivel ott nincsen sem ebéd, sem vacsora, ezért remélhetőleg tökéletes szimbiózisban lesz a Time Out Market-tel.
Ami egy nagy nemzetközi brand. Mit mondanának a Time Out Marketről annak, aki még nem hallott róla, és hogyan jött az ötlet, hogy Önök legyenek a magyarországi franchise-partner?
Balogh Olivér: A Time Out Market egy gasztronómiai- és kulturális piac, melynek célja, hogy egy fedél alatt mutassa be a város és a környező régiók legkiválóbb séfjeit, éttermeit, italkínálatát és kulturális élményeit. Az egyedi koncepció közvetlen, barátságos hangulatú térben hozza közelebb a helyi lakossághoz a kulináris és kreatív szcéna legjavát. A Time Out Market azonban nem csak egy gasztronómiai desztináció, hanem egy élő, lüktető közösségi tér is. Az egész évben elérhető, vibráló kulturális programok gondoskodnak arról, hogy elérhető és megfizethető élményt nyújtson a helyiek és a turisták számára egyaránt.
Amikor a magyar fővárosba jön egy turista, akkor talál több ezer vendéglátóegységet, melyek közül választhat. Ha azonban valaki tud neki mutatni egy olyan helyet, ahol megkapja a város, sőt, az ország legjobb kínálatát, akkor szinte biztos, hogy eljön és végigkóstolja egy helyen a hazai gasztronómiát. Ez működik sikeresen
és más városokban is, jelenleg 11 Time Out Market működik világszerte. Amióta a projekten dolgozunk, a kezdetektől azt szerettük volna, hogy egy olyan bérlőt találjunk, ami visszaemeli a Corvin épületét oda, ahol a két világháború között volt.
Balogh Viktor: Nekünk szerencsére kapóra jött, hogy a felújításának kezdetén kiderült, minket választott a Time Out Market, mert még pont abban a fázisban voltunk, ahol az épületet igazítani tudtuk a vállalat igényeihez, ugyanis ezt nagyon nem könnyű műszakilag megoldani. Az összesen 11 konyha légelszívása hatalmas gépészeti igényt vonzott maga után. Két tető-részegységet teljesen be kellett áldozni a kiszolgálásra. Ha nem vagyunk ilyen korai fejlesztési fázisban, sokkal nagyobb költséggel járt volna egy ilyen piactér kialakítása.
A turizmust mennyire fogja fellendíteni, hogy a régióban elsőként Budapesten nyílik ilyen piactér?
Balogh Olivér: A Time Out különleges helyeket keres mindenhol. A Corvinnak a történelme, a régi funkciója, a lokációja, a kiváló elérhetőség tömegközlekedéssel és a bulinegyed közelsége szempontjából is elmondható, hogy kevés ennél jobb hely van a városban. Azt reméljük, hogy nagyon népszerű lesz, de pontos számot nem mondhatok. Csak egy példa arra, hogy miért jó egy városnak egy ilyen fejlesztés: a lisszaboni egységet 11 éve nyitották, azóta pedig akkorára nőtt, hogy egész Portugália legnagyobb turisztikai látványossága lett. A környék korábban nem volt túl izgalmas része a városnak, a Time Out Market viszont annyi látogatót vonzott oda, hogy rengeteg
nyílt a közvetlen közelében, és már ott a legdrágábbak az üzlethelyiségek, éttermek bérleti díjai a városban.
Mi lesz a régi, legendás Corvin-tetővel?
Balogh Viktor: A Time Out Market még idén megnyitja kapuit, és a jövő év első felében tervezzük hozzányitni a tetőt, ami vélhetőleg a város legnagyobb rooftop-ja lesz, másfélszeresére növelve a kapacitásunkat.
Hogyan lettek kiválasztva az éttermek?
Balogh Olivér: Az éttermeket a Time Out nemzetközi szakértő csapata választotta ki, ők többször is itt voltak Magyarországon, és inkognitóban végigteszteltek rengeteg vendéglátó egységet, szorosan együttműködve a Time Out Market Budapest csapatával. Az első lépés az volt, hogy feltérképezzük, mitől válik Budapest és a környező régiók élénk és izgalmas gasztronómiai desztinációvá, ezután került összeállításra a legkiemelkedőbb éttermek képviselőinek listája.
A kóstolásokat követően kizárólag a legjobb séfek és vendéglátósok kaptak felkérést a csatlakozásra.
Fontos kiemelni, hogy a részvétel csak meghívásos alapon történik, így lett végül kiválasztva a legjobb 11 étterem. Köztük pedig nem csak díjnyertes séfek kaptak helyet, hanem feltörekvő, új tehetségek is bemutatkoznak a kínálatban. A Time Out koncepciójának legfontosabb része a megfizethető luxus, vagyis minőségi ételek megfizethető áron. Természetesen lehet majd drágább ételkülönlegességeket is kóstolni, de ahhoz is ragaszkodtunk, hogy minden étterem elérhető árú ebédmenüt is kínáljon.
Nem bízza a véletlenre a Time Out Market: újabb erős neveket jelentett be a Blaha Lujza téri gasztropiac
A közép- és kelet-európai régióban elsőként megnyíló budapesti Time Out Market újabb vendéglátóhelyek csatlakozását jelentette be. A még idén debütáló gasztronómiai és kulturális piactér célja, hogy egy fedél alatt mutassa be a város és a környező régiók legkiválóbb séfjeit, éttermeit, italkínálatát és kulturális élményeit.
Mekkora munkahelyteremtő hatása van ennek a beruházásnak és hogyan hat ez a környék infrastruktúrájára?
Balogh Viktor: Mintegy 100 munkahelyet teremtünk itt magával a piaccal, de bízunk benne, hogy a Blaha Lujza tér környéke is fel fog lendülni. A Time Out Market nem csak a helyi lakosságot vonzza majd, de biztos érkezni fog mérhető számú turista is a városba miatta, ami jót tesz a vendéglátásnak, a szállodapiacnak és a kiskereskedelemnek is. A külföldi tapasztalatok alapján ezekre számítunk. Mi azt reméljük, hogy a Corvin visszakerül oda, ahova tartozott jó pár évtizeddel korábban.
Balogh Olivér: A legközelebbi Time Out Market Barcelonában van, a régióból pedig majd Prága csatlakozik, de csak 2027-ben.
Azt se felejtsük el, hogy hatalmas turisztikai boom zajlik, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma idén elérheti a 18 millió főt,
ami 20 százalékos növekedést jelent az előző évhez, de az is nagyon fontos számunkra, hogy megteremtsük a helyi törzsközönséget, például a megfizethető ebédmenükkel illetve az egész évben elérhető kulturális programokkal.
Balogh Viktor: Kulturális központtá is szeretnénk varázsolni, koncerteket tervezünk, bemutatókat, és lesznek gasztronómiához kapcsolódó események. Van egy borbárunk, ahol kóstolókon lehet majd részt venni, színpaddal is rendelkezünk, ahol rengeteg zenei attrakció, stand-up és táncprogram lesz, hogyha egy magyar család az ország bármely részéről ellátogat hozzánk, néhány jó étel elfogyasztása közben kulturális élményekkel is tudjon gazdagodni.
Gasztronómiai nagyágyúk nyitják meg a Time Out Market Budapestet – itt az első négy név
Az Anyukám Mondta, a Pingrumba, a 101 Bistro és a Szaletly csatlakozik elsőként a budapesti gasztronómia új központjához. A Time Out Market Budapest – a nemzetközi franchise első kelet-közép-európai egysége – üzletileg is új korszakot indíthat a fővárosi vendéglátásban.
