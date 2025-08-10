Olyan pláza jön létre Budapesten, amilyen nincs még egy a régióban: még Prágát is előzi a magyar főváros, Bécs a kanyarban sincs

Balogh Olivér és Balogh Viktor, a Time Out Marketnek helyet adó Corvin Palace tulajdonosai a Világgazdaságnak adott interjújukban arról is beszéltek, hogy

hogyan jött létre ez a hatalmas projekt,

mekkora lökést adhat a turizmusnak,

és mi lesz a legendás Corvin-tetővel.

Balogh Viktor és Balogh Olivér, a Time Out Market Budapest tulajdonosai / Fotó: Kallus György

Mikor kezdődött a Corvin Palace felújítása, és hogy áll most a projekt?

Balogh Olivér: Térjünk vissza egy kicsit a múltba, hiszen már nagyon régóta terveztük az épület felújítását. Már a 2008-as válság előtt voltak tervek a Corvin rekonstrukciójáról: ekkor még egy „Urban Entertainment Center” – azaz egy modern, városi élményközpont – volt az elképzelésünk. Mindezt egy hatalmas előadóteremmel álmodtuk meg, amely színházi eseményeknek, koncerteknek, előadásoknak adott volna otthont, körülötte üzletekkel, éttermekkel és rooftop bárral. A válság elsöpörte ezt a projektet, így végül 2015-ben álltunk neki a tervezésnek.

Tarlós István főpolgármester ugyanis abban az évben jelentette be, hogy megújul a Blaha Lujza tér.

Akkor még egy nagyobb volumenű felújítást szerettünk volna, és olyan koncepciót is felvázoltunk, hogy az épület mínusz egyes szintjét összekötjük a kettes metróval, de ez műszakilag kivitelezhetetlen volt, hiszen túl sok fontos közmű halad át a területen a felszín alatt.

Hogyan és mennyiben térül meg egy ilyen beruházás?

Balogh Viktor: Az épület átesett egy úgynevezett „shell and core” felújításon, ami gyakorlatilag a szerkezetét érintette, ezt szinte teljes mértékben banki finanszírozásból vezényeltük, és durván 10 milliárd forintos nagyságrendről beszélünk. Az épület régi állapotát sokan ismerik, láthattuk, hogyan nézett ki a homlokzata, belül pedig erős nyomokat hagyott rajta a kommunizmus. A pinceszintet is kimélyítettük, ahova kereskedelmi bérlőkkel szerződtünk. Liftmagokat építettünk, a teljes gépészetet, az elektromos rendszert és a nyílászárókat is felújítottuk, szóval korszerűsítettük az egészet. Kicseréltük a korábbi kazánházat egy új, modern hőszivattyús rendszerre, amivel elképesztő mértékű hatékonyságnövekedést tudtunk elérni.