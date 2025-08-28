Nem kérdés többé: perdöntő bizonyíték jelent meg a Tisza-adóról, Magyar Péter legfontosabb emberei vallják be, hogy a választás után bevezetnék a magasabb szja-t – videó

A Tisza kiszivárgott adóprogramját Magyar Péter pártja már ha akarná, se tudná letagadni, hiszen egy újabb felvétel bizonyítja, hogy az ellenzéki párt adót emelne, ha megnyerné a jövő évi parlamenti választást.

Magyar Péterék Tisza-csomagja adóemelést jelent a gyakorlatban / Fotó: AFP

Az adóemelést a tiszások nyolcvan százaléka támogatja

Erről a párt alelnöke, Tarr Zoltán és a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja, Dálnoki Áron, aki a párt gazdasági munkacsoportjának az elnöke, is beszélt egy etyeki fórumon – írja a Mandiner. A gyűlésen Dálnoki megszavaztatta a párt híveit a kérdésről, majd örömmel állapította meg, hogy a tiszások 80 százaléka a többkulcsos adót, tehát az adóemelést támogatja.

Tarr Zoltán pedig ezután azt magyarázta, hogy erről a választások előtt nem szabad beszélni, mert abba a Tisza belebukhat. Mint mondta, választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Magyar Péterék a kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének be, mellyel lapunk számításai szerint egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb, miközben a legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené.

A Tisza-csomagban helyet kapott progresszív adóról Orbán Viktor miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy az

régi szoci mantra.

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt elnökének adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

A frissen kikerült videóra Orbán Viktor miniszterelnök is azonnal reagált, Facebook-oldalán a következőt írta: