Nem kérdés többé: perdöntő bizonyíték jelent meg a Tisza-adóról, Magyar Péter legfontosabb emberei vallják be, hogy a választás után bevezetnék a magasabb szja-t – videó

A Tisza kiszivárgott adóprogramját Magyar Péter pártja már ha akarná, se tudná letagadni, hiszen egy újabb felvétel bizonyítja, hogy az ellenzéki párt adót emelne, ha megnyerné a jövő évi parlamenti választást.
Erről a párt alelnöke, Tarr Zoltán és a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja, Dálnoki Áron, aki a párt gazdasági munkacsoportjának az elnöke, is beszélt egy etyeki fórumon – írja a Mandiner. A gyűlésen Dálnoki megszavaztatta a párt híveit a kérdésről, majd örömmel állapította meg, hogy a tiszások 80 százaléka a többkulcsos adót, tehát az adóemelést támogatja.
Tarr Zoltán pedig ezután azt magyarázta, hogy erről a választások előtt nem szabad beszélni, mert abba a Tisza belebukhat. Mint mondta, választást kell nyerni, és utána mindent lehet.
Magyar Péterék a kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének be, mellyel lapunk számításai szerint egy mediánbéren dolgozó munkavállalónak a nettó fizetése 10 ezer, míg az átlagkeresettel rendelkezőé is 20 ezer forinttal lenne kevesebb, miközben a legdurvább adóelvonás a középosztályosodó magyar társadalmat, például az orvosokat, bírókat érintené.
A Tisza-csomagban helyet kapott progresszív adóról Orbán Viktor miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy az
régi szoci mantra.
A miniszterelnök szerint a Tisza Párt elnökének adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.
A frissen kikerült videóra Orbán Viktor miniszterelnök is azonnal reagált, Facebook-oldalán a következőt írta:
Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! Ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük »a választások után mindent lehet«. A magyar embereket átverni, na azt nem lehet. Mert nem hagyjuk!
