Szinte borítékolható, hogy egy esetleges kormányváltás esetén gyakorlatilag a legelső dolga lenne az újonnan felálló kabinetnek az adórendszer gyökeres átalakítása – legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy kedden kiderült, a Tisza Párt visszahozná a 2010 előtt működő progresszív adózást Magyarországon. Az Index által bemutatott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje az eddigi egy kulcs helyett három kulcsos szja-rendszer bevezetését javasolja. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A Tisza-csomag a munkavállalók kétharmadát érintené hátrányosan, még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havi szinten.

Tisza-csomag: hiába tagadják, régóta meg akarják szüntetni az egykulcsos adórendszert a Tisza Párt környékén mozgolódó közgazdászok

Tisza-csomag: "teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról"

Bár a Tisza Párt határozottan tagadta a dokumentum létezését, beszédes, hogy azok a politikusok és közgazdászok, akik az elmúlt bő évtizedben rendszeresen kritizálták a jelenlegi adórendszert, most mintha elnémultak volna. Bod Péter Ákos, a jegybank korábbi elnöke, akiről azt írta az Index, hogy az ő kezén is átment a dokumentum, a Mandinernek meglehetősen szűk szavúan nyilatkozott.

„Őszintén szólva én erről a háromkulcsos adóról nem hallottam nyaralás közben. Meg nem is foglalkoztat engem” –fogalmazott a korábbi ipar és kereskedelmi miniszter, aki ugyan tagadta, hogy látta ezt a dokumentumot, azt viszont nem, hogy a párt gazdasági programjának megírásában részt venne.

Csakhogy Bod Péter Ákos már 2022-ben Márki-Zay Péter csapatában dolgozott az ellenzéki pártok gazdasági programjainak összefésülésében. Akkor a HVG-nek adott interjújában úgy nyilatkozott

teljes az egyetértés az egykulcsos adórendszer megváltoztatásáról.

Bár nem derült ki, hogy ez pontosan mit takar valójában, azonban nem ez volt az első alkalom, hogy támadta a magyar adórendszert az MNB korábbi elnöke. 2011 végén azt állította, hogy az egykulcsos személyi jövedelemadó nem érte el a célját és vitatható a filozófiai alapja is, mivel a foglalkoztatás növeléséhez nem járult hozzá. (Mint köztudott, azóta minimum 800 ezerrel nőtt a munkahelyek száma). Pár hónappal később 2022 tavszán egyenesen azt javasolta, hogy a kormány növelje az szja-kulcsokat a költségvetési hiány megfékezése érdekében.