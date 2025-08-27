Üzent a miniszterelnök főtanácsadója a Tisza-csomag készítőinek: a magyar gazdaság szereplői nem akarnak a zavarosban halászni

Legfeljebb azoknak éri meg, akik a zavarosban akarnak halászni, de szerintem a magyar gazdasági szereplői nem ilyenek – mondta a Világgazdaság podcastjében, a VG-Exkluzívban Szalai Piroska miniszterelnök főtanácsadó a többkulcsos adórendszerrel. Kedden írta meg az Index, hogy a Tisza Párt az adórendszer gyökeres átalakítására készül, a párt gazdasági kabinetje a laphoz eljutott titkos dokumentum szerint háromkulcsos adórendszer bevezetésére tett javaslatot. Ennek megfelelően a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. Bár a párt tagadta a Tisza-csomag létezését, az ellenzéki egyesülés körül ténykedő közgazdászok régóta kritizálják a jelenlegi egykulcsos adórendszert, ami nem éppen arra vall, hogy érintetlenül hagynák egy kormányváltás után.
Szalai Piroska szerint szinte mindenki, azok is, akik azt gondolják, hogy jobban fognak járni az új adórendszerben, még ők is azzal szembesülhetnek, ugyanannyi munkával, sokkal kevesebbet keresnek és ezt az első bérpapírjukon látnák. "Lehet, hogy meggondolják háromszor is, hogy bent akarnak-e maradni a munkaerőpiacon, vagy valami más megoldást keresnek" – taglalta a miniszterelnöki főtanácsadó, aki ezért úgy véli:
a foglalkoztatási létszámot és a foglalkoztatási rátát is csökkentheti a többkulcsos adózás.
A legpesszimistább számítások szerint jövőre 740-750 ezer forint körül alakulhat a bruttó átlagkereset és 600 ezer forint körül a mediánkereset Magyarországon, tehát aki már a medián körül keres, annak a fizetésének jelentős része a 22 százalékos szja-sávba esne.
Ugyanannyit dolgozik, ugyanannyi bérért, miközben ugyanannyit kell a munkáltatónak fizetnie járulékként, a nettóját meg mégsem fogja megkapni, csak sokkal kevesebbet
– mondta a munkaerőpiaci szakértő, aki rámutatott arra is, hogy ha bizonyos szakmák fizetési rangsorát vesszük szemügyre, akkor nemcsak a közgazdászok vagy a szakorvosok bére csökkenhet jelentősen, hanem a középfokú végzettségűeké is, akiknek az átlagbér környékén van a fizetése.
A dokumentumból kiderül az is, hogy a Tisza Párt érdemben akarja szűkíteni az adókedvezmények rendszerét. "Ez a jelentős szűkítés egyből egy olyan emléket hozott elő, hogy 2010-ben senki más nem kapott adókedvezményt, csak a nagycsaládosok, ők is csak tízezer forintot" – emlékezett vissza Szalai Piroska, hozzátéve, hogy
most az adómentesség egy átlag keresetű család esetében is százezrekben mérhető.
Példaként említette, hogy egy olyan családban, ahol az édesanya 30 alatti és egy gyermeke van, a fizetése pedig a korcsoportjára jellemzően alacsonyabb, miközben az édesapa a nemzetgazdaság átlag körüli fizetéssel rendelkezik, akkor ennek a családnak 150 000 forintos keresetcsökkenést kell elszenvednie a progresszív adórendszer nyomán. Az éves szinten 1 800 000 forintnak megfelelő bevételkiesést jelent a családi kasszában. De a 25 év alattiak esetében a is keresetcsökkenés havonta 107-108 ezer forint lehet nettóban, ez pedig évente 1 300 000 forint mínuszt jelent havonta, ami egy pályakezdő fiatal számára hatalmas érvágással érne fel.
A miniszterelnök főtanácsadója úgy véli, nem csak a munkavállalók, a munkáltatók számára is fejtörést okozna a többkulcsos adórendszer. A 2010 óta érvényben lévő egykulcsos adózásnak éppen a legnagyobb előnye, hogy egyszerű és könnyen kiszámolható, ami a vállalatok számára kulcsfontosságú.
A progresszív rendszer legnagyobb veszélyét ott látja, amikor valaki a sávhatárokat eléri, ugyanis egyből felmerül a kérdés, hogy a munkáltatónak és a munkavállalónak megéri-e emelnie. Ez a helyzet viszont trükközésre készteti a vállalatokat, és erősíti a feketegazdaságot, aminek a végén az állam bevételei sem fognak gyarapodni.
A 2010 előtti rendszerben nagyon sokan a zavarosban halásztak. Azoknak biztos megéri, de szerintem a magyar gazdaság szereplőinek nagy része nem ilyen
– fogalmazott Szalai Piroska. Hozzátette, hogy az egykulcsos adórendszer teremtette meg a mostani bérnövekedés alapjait, ezt veszélyeztetné a Tisza-csomag, ami szerinte biztosan visszafogná a bérdinamikát.
