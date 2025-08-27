Deviza
megszorítások
Tisza Párt
Takács Péter
szja

Sokkoló számokat közölt Takács Péter: ennyivel csökkenhet az orvosok fizetése, ha megvalósul a Tisza-csomag

Súlyosan érintené az orvosokat a Tisza Párt progresszív adórendszere, erről beszélt Takács Péter egészségügyért felelős államtitkára a Harcosok Órájában. Szerinte még a nővéreknek, ápolóknak is súlyos tízezrekbe kerülne, de a diplomás ápolóknak is százezres összeget jelentene havonta. Úgy látja, Magyar Péter politikája semmi másról nem szól, mint a népnyúzásról.
Járdi Roland
2025.08.27, 12:32

"Éltem én már abban az időben, amikor progresszív adózás volt, és kezdő orvosként gazdagnak minősültem az átlagkeresetet el nem érő fizetésemmel"   mondta Takács Péter, egészségügyért felelős államtitkár, aki a Harcosok órájának volt a vendége szerda reggel, írja a Magyar Nemzet. Az államtitkár beszélt a Tisza-csomag orvostársadalomra gyakorolt negatív következményeiről.

Tisza-csomag
Sokkoló számokat közölt Takács Péter: ennyivel csökkenhet az orvosok fizetése, ha megvalósul a Tisza-csomag / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Az államtitkár szerint ha megvalósulna a Tisza-csomag, a középső adózási sávba, 22 százalékba esne az összes szakdolgozó, míg a diplomás szakdolgozók már 33 százalékkal adóznának az orvosokkal együtt. 

Ez azt jelenti, hogy az az orvos, aki bruttó 2,2 millió forintot keres jelenleg, amelynek a nettó értéke 1,4 millió forint, az a Tisza Párt adórendszerével több mint 228 ezerrel csökkenne. Ez a nővéreknek, ápolóknak is súlyos tízezrekbe kerülne, de a diplomás ápolóknak is százezres összeget jelentene havonta

 – szögezte le, hozzátette: Magyar Péterék politikája semmi másról nem szól, mint népnyúzásról.

A műsorban beszélt a Fejér Vármegyei kórházról, ma derül ki, újra iható lesz-e a víz az intézményben, már beszerelték azt a gépet, ami tartós megoldást jelenthet az ivóvíz problémára. Az egészségügyi államtitkár egyben azt is cáfolta, egy nyolchónapos kislány a székesfehérvári kórházban kapott el egy súlyos, bakteriális fertőzést. 

Egy másik kérdésben azt mondta, Magyar Péter szakértői nincsenek tisztában a valósággal: az Eurostat adataiból az olvasható, hogy a GDP négy százalékát költjük az egészségügyre, de van 2-3 olyan tétel, amelyet nem az egészségügyi kasszájából finanszírozzuk: ilyen a kórházak műszaki üzemeltetése, amely nem egészségügyi költésként van elszámolva, hanem van egy olyan sor az uniós statisztikában, mint a közszolgáltatások fenntartása. Magyarország másfélszer annyit költ erre, mint az uniós átlag, és ebből több mint 120 milliárd forint a kórházak üzemeltetése. 

 

 

 

