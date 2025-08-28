A Tisza Párt brutális adóterve sokakat érintene – a pedagógusok különösen sokat veszítenének!

A Tisza Párt által bemutatott adóelképzelések szerint az átlagbér 22 százalékos személyi jövedelemadóval adózna, a legmagasabb kulcs pedig 33 százalék lenne. A számítások alapján a pedagógusok helyzete különösen érzékenyen változna – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A Tisza Párt adóterve az átlagbér felett mindenkit érintene – a pedagógusok különösen sokat veszítenének / Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

Egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal kellene több adót befizetnie a jelenlegi szabályokhoz képest. Egy átlagkeresetű pedagógus esetében az éves adóteher körülbelül 300 ezer forinttal nőne. Az adóterv a többi diplomás szakmát is érintené.

Egy átlagkeresetű diplomás házaspárnál az éves adóteher 1,3 millió forinttal emelkedne.

Az egészségügyi dolgozók közül a szakdolgozók a 22 százalékos kulcs alá kerülnének, míg a diplomás szakdolgozók és az orvosok a 33 százalékos kulcsot fizetnék.

Egy bruttó 2,2 millió forintos fizetéssel rendelkező orvos nettó bére több mint 228 ezer forinttal csökkenne havonta.

A Tisza Párt adóprogramja alapján bruttó 400 ezer forintos jövedelem fölött minden munkavállaló a mostaninál magasabb adókulcs alá esne, és változna a családi adókedvezmény rendszere is.

Nagy Márton is reagált a Tisza Párt adótervére

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adópolitikai elképzeléseit. A tárcavezető szerint a többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A napokban kiszivárgott dokumentumok alapján a Tisza Párt egy többkulcsos adórendszer bevezetését tervezi, amely a kormány szerint komoly érvágást jelentene a dolgozó embereknek. Nagy Márton Facebook-posztjában úgy fogalmazott:

Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől.

A miniszter számításai szerint az új rendszer mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből, ami egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan 276 ezer forint éves elvonást jelentene.