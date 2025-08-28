A Tisza Párt brutális adóterve sokakat érintene – a pedagógusok különösen sokat veszítenének!

A Tisza Párt által bemutatott adóelképzelések szerint az átlagbér 22 százalékos személyi jövedelemadóval adózna, a legmagasabb kulcs pedig 33 százalék lenne. A számítások alapján a pedagógusok helyzete különösen érzékenyen változna – számolt be róla a Magyar Nemzet.
Egy pedagógus házaspárnak évente több mint 700 ezer forinttal kellene több adót befizetnie a jelenlegi szabályokhoz képest. Egy átlagkeresetű pedagógus esetében az éves adóteher körülbelül 300 ezer forinttal nőne. Az adóterv a többi diplomás szakmát is érintené.
A Tisza Párt adóprogramja alapján bruttó 400 ezer forintos jövedelem fölött minden munkavállaló a mostaninál magasabb adókulcs alá esne, és változna a családi adókedvezmény rendszere is.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adópolitikai elképzeléseit. A tárcavezető szerint a többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi. A napokban kiszivárgott dokumentumok alapján a Tisza Párt egy többkulcsos adórendszer bevezetését tervezi, amely a kormány szerint komoly érvágást jelentene a dolgozó embereknek. Nagy Márton Facebook-posztjában úgy fogalmazott:
Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől.
A miniszter számításai szerint az új rendszer mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből, ami egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan 276 ezer forint éves elvonást jelentene.
